Dovete fare QUESTO prima di aggiornare il vostro Samsung ad Android 12

Come ormai sappiamo l'aggiornamento ad Android 12 per gli smartphone Samsung è disponibile per molti utenti anche nel nostro Paese. Giusto nelle scorse ore, per fare un esempio, l'aggiornamento alla One UI 4.0 è arrivato su Samsung Galaxy S20/Note20 e anche su Samsung Galaxy Z Fold 2. Insomma, è ormai chiaro che il colosso sudcoreano stia spingendo sul pedale dell'acceleratore al fine di aggiornare il maggior numero di smartphone di fascia alta entro la fine dell'anno, come aveva promesso mesi fa.

Cosa fare prima di installare Android 12 sul vostro smartphone Samsung

Le ultime news, però, hanno visto il team di sviluppo bloccare il rilascio di Android 12 per gravi bug per poi riprenderlo a distanza di qualche giorno. A questo punto nasce spontanea la necessità di approcciarsi all'installazione del nuovo sistema operativo con le giuste precauzioni al fine di non ritrovarsi con gravi problemi legati alla One UI 4.0.

Innanzitutto vi consigliamo di effettuare un backup completo del vostro smartphone salvando tutte le informazioni del vostro device sul PC: per farlo basta semplicemente utilizzare l'ottima applicazione Smart Switch già installata sul vostro smartphone Samsung. Volendo, potete anche utilizzare Samsung Cloud per salvare sul cloud, appunto, i dati immagazzinati sul vostro smartphone; trovate la voce all'interno del pannello Impostazioni > Account e backup.

Volendo, inoltre, potete effettuare un backup completo delle vostre foto anche su Google Foto nel caso in cui vi troviate meglio a gestire il tutto con la piattaforma di Google. Il succo del discorso, come avrete capito, è quello di effettuare un backup completo del vostro device per evitare di ritrovarvi con un pungo di mosche nel caso in cui l'aggiornamento dovesse andare male.