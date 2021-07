La nuova indiscrezione relativa alle Samsung Galaxy Buds2 ci permette di dare un primo sguardo a quelle che saranno le colorazioni ufficiali del prodotto stesso.

Samsung Galaxy Buds 2: cosa sappiamo?

Samsung ha già confermato che il prossimo evento Galaxy Unpacked dell'azienda sarà ospitato l'11 agosto. All'evento, il colosso sudcoreano presenterà i suoi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Insieme agli smartphone pieghevoli, l'azienda lancerà anche il Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Active. Inoltre, durante lo stesso evento verranno lanciate le cuffie TWS Galaxy Buds 2. Prima del debutto ufficiale, Evan Blass ha condiviso le immagini dei prossimi auricolari in questione, rivelandone il design e le opzioni di colore.

Le immagini confermano che gli auricolari Galaxy Buds 2 saranno disponibili in quattro opzioni di colore: nero, bianco, viola e verde. La società spedirà la custodia di ricarica con un colore bianco ma internamente dovrebbero avere lo stesso colore delle gemme.

In termini di design, le Galaxy Buds 2 sembrano essere simili alle vecchie Galaxy Buds+, ma la custodia di ricarica è simile a quella offerta dall'azienda con le Galaxy Buds Live dello scorso anno.

Il logo Samsung è presente sulla scocca. I prossimi auricolari TWS dell'azienda dovrebbero essere alimentati da una batteria da 120 mAh mentre la custodia di ricarica disporrà di una cella energetica da 500 mAh. Per quanto riguarda la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC), ci sono rapporti contraddittori. Per conoscere con certezza le sue caratteristiche, i prezzi e le informazioni sulla disponibilità, dovremo aspettare l'annuncio ufficiale che dovrebbe essere il prossimo mese. Restate connessi con noi perché vi comunicheremo tutte le informazioni in merito.

Samsung

Wearable