Xiaomi Smart Band 9: ecco quando verrà annunciata

Il debutto della nuova Xiaomi Smart Band 9 è alle porte; il wearable del colosso cinese è pronto al lancio internazionale e ha già ottenuto diverse certificazioni. Ma cosa sappiamo al momento?

Xiaomi Smart Band 9: cosa è emerso finora

Sono oramai tantissimi anni che Xiaomi rilascia la smartband sul mercato internazionale; la prossima iterazione si chiamerà Xiaomi Smart Band 9 e sostituirà l’attuale Smart Band 8 (ancora eccellente, venduta su Amazon al prezzo spettacolare di soli 36,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese). Quest’ultima è stata annunciata in Cina nell’aprile dello scorso anno ma è arrivata sugli scaffali di tutto il mondo solo a settembre 2023.

Ad ogni modo, il lancio globale dovrebbe avvenire prima del previsto quest’anno, anche perché il wearable è stato già avvistato presso il TDRA degli Emirati Arab Uniti e presso l’Indonesia Telecom. Le due certificazioni hanno riferito che la nuova smart band ha il numero di modello M2345B1, anche se ci saranno due iterazioni che si differenzieranno per via della presenza del supporto all’NFC. I dettagli sul wearable sono scarsi, al momento.

A questo proposito ricordiamo che la Smart Band 8 ha uno schermo AMOLED da 1,6 pollici con Always On Display, è resistente all’acqua fino a 50 metri e ci sono tantissimi cinturini tra cui scegliere. È un prodotto completo sul monitoraggio della salute: gestisce al meglio la frequenza cardiaca, può controllare i livelli di ossigeno nel sangue, il ritmo del sonno e il livello di stress e ha un focus speciale per la salute del ciclo mestruale. La batteria dura anche 16 giorni con una singola carica (se si tiene disattivato l’AOD).

Se volete comprarla, sappiate che su Amazon la pagate solo 36,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato.