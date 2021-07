I rendering del Samsung Galaxy Watch4 Classic sono appena emersi in rete; secondo quanto si apprende, probabilmente i nuovi wearable del marchio arriveranno in tre dimensioni.

Samsung Galaxy Watch4: cosa sappiamo dei nuovi orologi?

All'inizio di questa settimana, l'OEM sudcoreano ha annunciato la One UI Watch che sarà resta disponibile per la prima volta sul futuro smartwatch dell'azienda. I rapporti hanno affermato che Samsung potrebbe organizzare un evento di inaugurazione ad agosto per annunciare il nuovo prodotto wearable chiamato Galaxy Watch4 . Nuove informazioni suggeriscono che l'altro smartwatch che debutterà al suo fianco si chiamerà Galaxy Watch4 Classic. AndroidHeadlines ha affermato che arriverà in ben tre dimensioni (42 mm, 44 mm e 46 mm). La pubblicazione ha anche condiviso i rendering stampa trapelati dell'iterazione “Classic”. Arriverà in tre colorazioni: bianco, nero e grigio. Si ipotizza che tutte e tre le varianti siano disponibili in acciaio inossidabile o alluminio.

Inoltre, il portale afferma che gli utenti saranno in grado di utilizzare qualsiasi cinturino da 20 mm con il Galaxy Watch4 Classic. La confezione al dettaglio del dispositivo includerà le band in silicone in due taglie differenti, S/M e M/L, così da adattarsi alle diverse dimensioni del polso. È probabile che l'azienda possa vendere separatamente cinturini in pelle o metallo per Watch4 Classic.

Il display di quest'ultimo disporrà di una scocca in acciaio inossidabile e sarà schermato dal Gorilla Glass DX, mentre quello con chassis in alluminio sarà dotato di Gorilla Glass DX+ per una migliore resistenza ai graffi. I rendering trapelati mostrano che sarà un dispositivo classificato 5ATM e MIL-STD-810G.

Le informazioni trapelate che sono apparse il mese scorso hanno affermato che i due orologi smart di nuova generazione debutteranno il 3 agosto prossimo. Lo stesso evento Unpacked potrebbe vedere l'arrivo di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 5G.

