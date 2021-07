L'evento Galaxy Unpacked di Samsung è appena stato confermato per l'11 agosto; sappiamo che i dispositivi pieghevoli di cui abbiamo parlato tanto in questi mesi sono prossimi al debutto.

Samsung: cosa aspettarci all'evento Galaxy Unpacked?

L'OEM sudcoreano ha finalmente confermato che terrà il suo prossimo evento di lancio Galaxy Unpacked alle 10:00 ET dell'11 agosto. Il teaser rilasciato dal marchio suggerisce l'arrivo di nuovi foldable. Si può dire, sulla base di recenti indiscrezioni, che la società annuncerà il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3.

Lo show si terrà online e sarà trasmesso in live streaming sui suoi canali social del marchio. Oltre ad annunciare i dispositivi pieghevoli di nuova generazione, la società dovrebbe anche rilasciare Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e le cuffie TWS Galaxy Buds2.

Negli ultimi anni, Samsung ha lanciato il telefono della serie Galaxy Note nel mese di agosto. Tuttavia, è stato confermato dal brand all'inizio di quest'anno che non ci sarebbe stata una nuova iterazione del Note21 quest'anno.

Il Galaxy Z Fold3 dovrebbe arrivare come il primo dispositivo della serie Fold del marchio con supporto per lo stilo S Pen. Si dice anche che questo dispositivo sia dotato di una fotocamera in-display, una novità assoluta per la compagnia. D'altra parte, il Galaxy Z Flip3 5G a conchiglia dovrebbe sfoggiare un design bicolor, na configurazione con doppia fotocamera verticale ridisegnata e uno schermo secondario più grande.

La serie Galaxy Watch4 dovrebbe presentare un chip più potente chiamato Exynos W920 e probabilmente potrebbe arrivare con 16 GB di spazio di archiviazione integrato. Tuttavia, la principale features della gamma è che arriverà con la One UI Watch, che è una versione modificata appositamente da Samsung per il software appena creato Wear OS.

Le Galaxy Buds 2 dovrebbero presentare il supporto per la cancellazione attiva del rumore (ANC) e dovrebbe arrivare in tre colori. Si ipotizza che le spedizioni della serie Watch4 inizieranno l'11 agosto, mentre quelle di Z Fold3 e Z Flip3 partiranno il 27 agosto.

