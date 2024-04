Huawei Watch Buds, uno sconto incredibile per un device pazzesco

Huawei continua a lanciare offerte improvvise sui propri prodotti di punta, mettendo a disposizione prezzi mai visti per brevissimi periodi di tempo. Oggi è la volta del Huawei Watch Buds da 46mm con cinturino nero, uno smartwatch di fascia alta per il quale non servono troppe parole: bastano le immagini.

Questa prospettiva non è però sufficiente, perché dentro questo elegante device si nasconde qualcosa di sorprendente:

Un orologio, ma un orologio intelligente, dentro al quale si cela anche un paio di auricolari. Non servirà più un case separato per portarsi appresso auricolari Bluetooth, insomma: potranno essere custoditi direttamente dentro la cassa del proprio orologio intelligente.

Huawei Watch Buds, due-in-uno

Questa scelta non solo regala a Huawei qualcosa di unico rispetto alle proposte della concorrenza, ma crea altresì un’utilità che per chiunque rappresenta valore. La cassa ha diametro da 46mm, l’autonomia complessiva arriva a ben 3 giorni e si può supportare così anche la ricarica degli auricolari durante le pause di utilizzo. Gli auricolari stessi sono estremamente leggeri e minuti, consentono la cancellazione intelligente del rumore durante le chiamate e poterli tenere al polso è cosa fortemente comoda durante viaggi e spostamenti.

Compatibile sia con iOS che con Android, lo smartwatch Huawei è disponibile per poche ore ancora ad un prezzo senza pari. La soglia standard di 499,9 Euro scende a 349€ fino al 28 aprile, ma un coupon ulteriore può abbattere il prezzo di un 12% ulteriore, addirittura fino a soli 307,12€. Il codice da utilizzare per approfittare di questa incredibile opportunità è il seguente: ABAALLMA12.

Un vero e proprio all-in-one della mobilità, insomma: smartwatch e auricolari in un solo prodotto, entrambi allo stesso polso, entrambi a portata di mano nel momento stesso in cui tornano utili. Il compendio ideale per il proprio smartphone, insomma, con inevitabile “effetto wow” per chiunque si trovi a vedere gli auricolari fuoriuscire dalla cassa dell’orologio. Se Huawei voleva stupirci con effetti speciali, ce l’ha fatta. Se voleva farlo con uno sconto extra, ce l’ha fatta ancor di più.

Attenzione alla scadenza, però! L’offerta dura soltanto fino al 28 aprile e restano pertanto solo poche ore prima di veder sfumare questa incredibile occasione. Sconto e coupon sono serviti, il link è questo: approfittane ora!

In collaborazione con Huawei