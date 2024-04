Apple abbassa la produzione del Vision Pro, la domanda CROLLA oltre le aspettative

Brutte notizie in casa Apple; sembra che la compagnia di Cupertino abbia appena abbassato drasticamente le spedizioni del suo Vision Pro visto che la domanda del suddetto gadget crolla “ben oltre le aspettative”. Insomma, sembra proprio che questo dispositivo sia un flop per l’azienda americana. Si dice che il numero di gadget previsti per il 2024 fosse di 700-800.000 unità ma adesso questo valore è sceso a circa 400.000/450.000 pezzi. Lo riporta il noto analista e insider della mela, Ming-Chi Kuo.

Apple Vision Pro è un fallimento?

Rispondere ad una domanda del genere non è certo facile; definire un “flop” un prodotto così innovativo e da poco uscito in un solo mercato internazionale non è decisamente corretto. Certo è che non sta riscuotendo il successo sperato anche perché è molto particolare. A differenza di Apple Watch o iPad che sono stati ugualmente criticati durante la presentazione e nelle fasi iniziali di vita, questo headset ha uno scenario differente. Non è un prodotto realmente utile, di cui si sentiva il bisogno o che colma uno spazio o, peggio, che soddisfa una necessità: è un “Plus” e sta venendo percepito proprio come tale. L’utenza infatti, non sembra essere disposta a spendere oltre 3500 dollari per un gadget assolutamente non indispensabile che però, dalla sua, sta cercando di forzare un paradigma non proprio ben strutturato.

Quel che è certo è che gli ordini sono stati ridotti negli USA ancor prima che il device venisse commercializzato nel resto del mondo. Questo è un chiaro segno del fatto che la domanda è “bruscamente diminuita oltre le aspettative”. L’analista di Apple aveva precedentemente affermato che Apple avrebbe introdotto il Vision Pro in nuovi mercati prima della WWDC di giugno quindi prepariamoci ad un annuncio a sorpresa da parte della compagnia circa l’arrivo sul mercato nostrano. Non sarebbe del tutto folle uno scenario simile, anche per vedere di aumentare le vendite non proprio ottimali avute in America.

