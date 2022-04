Realme Pad Mini è ufficiale: tablet economico a prezzo invincibile

Puntuale come sempre, Realme ha finalmente svelato Realme Pad Mini dopo che nello scorse settimane il tablet economico era stato protagonista di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali. Com’era ormai confermato anche dall’azienda stessa, si tratta del fratello minore del già noto Realme Pad da cui eredita parte del design e incarna la strategia di ogni device dell’azienda: prezzo aggressivo e una scheda tecnica valida.

Con queste premesse andiamo a conoscere il nuovo tablet economico di Realme, potenzialmente uno tra i nuovi best buy nella fascia di prezzo a cavallo tra i 200-250 euro.

Realme Pad Mini: caratteristiche e prezzo

Con un design caratterizzato da un telaio unibody in alluminio, frontalmente è presente un display LCD da 8.7 pollici con una buona ottimizzazione delle cornici – per quanto sia possibile per uno tablet di fascia economica. Sotto la scocca è presente il processore di fascia economica Unisoc T616, un processore octa-core sempre più popolare, affiancato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Piuttosto basic la componente fotografica con un sensore da 8 MP sul retro e uno da 5 MP frontalmente, troviamo anche il supporto alla connettività 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e jack audio da 3.5 mm. Il tutto è gestito da Android 11 con la Realme UI 2.0, sperando che verrà presto aggiornato ad Android 12 come avverrà per il fratello Realme Pad entro il Q3 di quest’anno.

Scheda tecnica

Display LCD da 8.7 pollici con risoluzione 1340 x 800 pixel;

Processore Unisoc T616 con ¾ GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB con microSD;

Fotocamera posteriore da 8 MP;

Fotocamera anteriore da 5 MP;

Batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Connettività 4G LTE, Wi-Fi (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.0, jack audio da 3.5 mm;

Dimensioni: 211.8 x 124.5 x 7.6 mm;

Peso: 372 grammi;

Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo tablet economico di Realme è disponibile da oggi al prezzo di circa 180 al cambio per la versione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno. Non ci sono indicazioni circa l’eventuale disponibilità del device anche nel nostro Paese ma, considerando che Realme Pad è acquistabile qui da noi, prevediamo che l’azienda porterà anche il modello Pad Mini anche in Italia.