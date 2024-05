Huawei MatePad T 10s torna in OFFERTA: lo porti a casa con 199€

Huawei MatePad T 10s, uno dei più interessanti tablet in sconto disponibili su Amazon, si caratterizza per la sua eccellente costruzione e le potenti prestazioni del processore octa-core. Non c’è spazio per rallentamenti durante l’utilizzo: si tratta di un dispositivo affidabile e reattivo, anche navigando su internet in modalità LTE o WiFi.

Il prezzo tornerà velocemente a salire, quindi non lasciarti sfuggire questa occasione ed acquistalo subito su Amazon: grazie ad uno sconto eccezionale del 31%, il tablet Huawei può essere tuo a soli 199 euro anziché 289,90 euro.

Huawei MatePad T 10s in mega sconto

Il tablet Huawei offre un ampio display da 10,1 pollici con risoluzione di 1920×1200 pixel, garantendo immagini vivaci e dettagliate. Dispone di una fotocamera frontale da 2 MP per videochiamate ed una fotocamera posteriore da 5 MP per scattare foto al volo.

Dotato di due altoparlanti stereo simmetrici (quattro in totale) con tecnologia Huawei Histen 6.1, il dispositivo assicura un’esperienza audio coinvolgente. Con il processore octa-core, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offre prestazioni sempre all’altezza. Da segnalare infine la connettività LTE ed il sistema operativo personalizzato con EMUI 10.1.

Le scorte stanno esaurendosi, quindi non esitare ed aggiungi al carrello il tablet Huawei MatePad T 10s per risparmiare oltre 90 euro: riceverai il tablet a casa in breve tempo e senza costi di spedizione.