Realme Pad riceverà Android 12 nonostante tutto, forse

Qualche giorno fa vi avevamo comunicato che Realme Pad non avrebbe mai ricevuto l'aggiornamento ad Android 12 per via di una policy aziendale molto discutibile, quest'oggi scopriamo che il colosso cinese ha fatto una inversione a 180° cambiando completamente idea: Realme Pad riceverà l'aggiornamento ad Android 12, anche se non si sa ancora bene quando.

Realme Pad riceverà l'aggiornamento ad Android 12, dopo tutto

La notizia è stata confermata ai colleghi di Android Authority che, dopo aver interpellato l'azienda riguardo un rumor pubblicato sui social nelle scorse ore, ha svelato l'intenzione di portare l'ultima versione del sistema operativo di Google anche sul proprio tablet. Secondo la compagnia l'atteso aggiornamento dovrebbe arrivare più o meno durante il Q3 di quest'anno – quando Google presenterà Android 13 in versione definitiva -, ma sarà l'unica major release di Android che riceverà.

Anche in questo caso Realme ha voluto sottolineare che Realme Pad continuerà a ricevere aggiornamenti di sicurezza per tre anni, quindi fino al 2025. Se da una parte non possiamo che applaudire il cambio di mentalità repentino dell'azienda, dall'altro desta ancora parecchio scalpore la policy di Realme circa gli aggiornamenti software. Ci si aspetta un supporto software ben più duraturo nel tempo da un'azienda in tremenda crescita e ormai al terzo posto nella classifica dei device più commercializzati sul mercato, non credete?