Tablet Xiaomi con 8GB+256GB a soli 165€ grazie a questo COUPON!

eBay ha lanciato la bomba! C’è infatti un coupon esclusivo che ti permetterà di prendere il tablet Xiaomi Redmi Pad SE a un prezzo piccolissimo! Disponibile in tre colorazioni (grigio, verde o viola), potrai farlo tuo a soli 165,60€ al posto degli originari 184,00€. Tutto questo è possibile inserendo il codice “PIT10PERTE2024” in fase d’acquisto! Scopriamo tutte le sue caratteristiche nel dettaglio.

Tutte le caratteristiche del tablet Xiaomi

Nonostante il suo prezzo accessibile, questo tablet Xiaomi monta un display FHD+ da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento da 90 Hz, perfetto per guardare film, giocare e navigare con una fluidità. Il tutto è arricchito dai quattro altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos che trasformano ogni ascolto in un’esperienza cinematografica.

Sotto il cofano, il processore Snapdragon 680 lavora in sinergia con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. E la batteria da 8.000 mAh si distingue per la sua durata prolungata, promettendo fino a 43 giorni in standby, 219 ore di riproduzione musicale e 14 ore di riproduzione video!

Parlando di estetica, questo tablet vanta uno spessore di soli 7,36 mm e un peso di 478 g, disponibile in una palette di colori che include il grigio, verde o viola.

Ovviamente c’è anche un comparto di fotocamere (da 8 MP e 5 MP) che soddisfano le esigenze di chi desidera catturare momenti o condurre videochiamate con una qualità professionale. Infine, la connettività è assicurata da una porta USB-C, un jack per le cuffie e uno slot per schede microSD che aggiunge la possibilità di espandere lo storage secondo le proprie necessità.

Questa è un’occasione imperdibile per far tuo un tablet di altissima qualità a un prezzaccio. Prendi subito il tablet Xiaomi Redmi Pad SE a soli 165,60€. Ricorda di inserire il coupon esclusivo “PIT10PERTE2024“.