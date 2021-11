Realme Pad: UFFICIALE in Europa con SoC Helio G80

Realme Pad, il primo tablet del sub brand di OPPO, con display da 10,4 pollici e processore MediaTek Helio G80 sbarca ufficialmente in Europa.

Realme Pad: le caratteristiche

Un paio di mesi fa, Realme ha presentato sul mercato il suo primo tablet soprannominato Realme Pad. Il tablet offriva ottime specifiche a un prezzo accessibile, ma era limitato al solo mercato indiano. Ora, il device ha raggiunto ufficialmente i Paesi europei.

Poiché siamo nella settimana del Black Friday, la compagnia ha reso disponibile il tablet per Belgio, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia ad un prezzo scontato. Originariamente ha un prezzo di € 260 (~ $ 294) per la sola variante Wi-Fi, ma grazie alle promo speciali temporanee, lo si porta a casa a partire da € 200 (~ $ 226). Il prezzo di vendita è valido fino al 29 novembre.

Se lo confrontiamo con il prezzo indiano, possiamo dire che il device è leggermente più costoso nei mercati europei. Il Pad del sub brand di OPPO un prezzo più basso di ₹ 13.999 (~ $ 188) in India. Ma vale la pena notare che è la variante base da 3 GB di RAM + 32 GB, mentre il modello europeo è la versione da 4 GB di RAM + 64 GB.

Detto questo, la versione da 4 GB + 64 GB (variante Wi-Fi + LTE) costa ₹ 17.999 (~ $ 242), che è leggermente più economica rispetto al costo originale di € 260 (~ $ 294) per il quale è elencato il modello solo Wi-Fi in Europa. Per acquistarlo su eBay al prezzo scontato di 199€ vi basterà cliccare su questo articolo per saperne di più ed effettuare l'ordine.

Il tablet ha un design del corpo in metallo con un display LCD da 10,4 pollici. Lo schermo ha una risoluzione di 2000 x 1200 pixel e 360 ​​nit di luminosità. Viene fornito con funzionalità come la modalità di lettura, la Night Mode, Dark Mode e la modalità luce solare. È dotato di una fotocamera frontale da 8 MP e di una fotocamera posteriore da 8 MP.

È alimentato dal SoC MediaTek Helio G80 abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La memoria è espandibile tramite uno slot per schede microSD fino a 1 TB. Contiene una batteria da 7.100 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 18 W. Funziona sull'interfaccia utente di Realme per Pad sul sistema operativo Android 11.