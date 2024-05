Apple iPad 10a gen in offerta su Amazon: c'è lo sconto del 36%, super prezzo

L’Apple iPad di 10a generazione, cioè il modello uscito nel 2022, è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo. E’ il tablet entry-level della Apple: un ottimo investimento per accedere all’ecosistema di prodotti e servizi della mela morsicata senza spendere una fortuna. Oggi è disponibile con uno sconto del 36%: lo paghi solamente 379,00€!

Se stai cercando una soluzione versatile e affidabile per navigare, guardare contenuti in streaming e giocare ovunque ti trovi, a nostro avviso l’iPad base è la scelta migliore che tu possa fare. E’ equipaggiato con il chip A14 Bionic, che garantisce sufficiente potenza per riprodurre qualsiasi applicazioni senza problemi.

Abbinato ad una tastiera Bluetooth (come questa ottima soluzione della Logitech), l’iPad di 10a generazione si trasforma anche in un ottimo device per lo studio e la produttività: prendere appunti, scrivere articoli e relazioni, diventa un gioco da ragazzi, con un’esperienza d’uso in tutto e per tutto simile a quella di un laptop o un Chromebook.

Questo modello presenta un display IPS da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel e una densità di pixel di 264 PPI, offrendo una visualizzazione nitida e dettagliata. Il display supporta la tecnologia True Tone e ha una luminosità massima di 500 cd/m², rendendolo leggibile anche in condizioni di forte luce.

La fotocamera posteriore è una CMOS BSI da 12 MP con apertura f/1.8, che offre la possibilità di registrare video in 4K a 60 fps, oltre a funzioni come HDR e stabilizzazione digitale dell’immagine. La fotocamera frontale rispetta gli standard attuali per le videochiamate e selfie di buona qualità​.

In termini di software, viene fornito con iPadOS 16, che offre una suite robusta di app native e una forte integrazione con l’ecosistema Apple. Le sue specifiche audio e video supportano contenuti in Dolby Vision e Dolby Atmos, garantendo un’esperienza di intrattenimento di alta qualità.

Insomma, salvo esigenze specifiche (per le quali allora sarebbe meglio puntare sui modelli della linea Pro), l’iPad 2022 offre un’esperienza d’uso estremamente completa, sia per l’intrattenimento che per la produttività. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!