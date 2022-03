Realme Pad Mini: un rivenditore svela completamente il tablet

A seguito delle ultime indiscrezioni su Realme Pad Mini, la versione depotenziata del fratello Realme Pad lanciato tempo fa, in queste ore abbiamo l’opportunità di conoscere in dettaglio le specifiche complete. Infatti, grazie al rivenditore Lazada, è stata pubblicata in rete la scheda tecnica del tablet.

Innanzitutto, abbiamo la conferma del design di Realme Pad Mini: display flat frontalmente e telaio unibody molto probabilmente in alluminio.

Un rivenditore svela completamente le specifiche di Realme Pad Mini

Il display è da 8.4 pollici a risoluzione WXGA+ con rapporto schermo/telaio dell’84.9%: non ci sono particolari ottimizzazioni delle cornici, ma dai render non sembrano essere invadenti con in alcuni modelli di tablet di fascia entry level.

Sotto il cofano è presente il processore Unisoc T616 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD fino a 1 TB, una batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, non c’è da aspettarsi una grande rivoluzione: frontalmente è stato scelto un sensore da 5 MP con FOV di 105°, posteriormente si salve invece a 8 MP; la configurazione è più che sufficiente per partecipare alle video chiamate e scattare qualche foto.

Scheda tecnica

Display LCD da 8.7 pollici a risoluzione WXGA+ da 1340×800 pixel;

Processore Unisoc T616 con 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD;

Fotocamera posteriore con sensore da 8 MP;

Fotocamera frontale con sensore da 5 MP e FOV di 105°;

Dimensioni: 211.8 × 124.5 × 7.6 mm;

Peso: 372 grammi;

Connettività 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS e porta USB Type-C;

Batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W e ricarica inversa;

Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0.

Realme Pad Mini, considerando le informazioni pubblicate online, sarà disponibile nelle colorazioni Grey e Blue; il prezzo di lancio, al momento non noto, sarà svelato il giorno del lancio.