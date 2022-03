Realme Pad Mini sfida l'iPad mini: conviene comprarlo?

Mentre sempre più leak e indiscrezioni confermano che Realme 9 4G sarà uno tra i pochi smartphone al mondo a montare un sensore principale da 108 MP, il colosso cinese continua ad essere il piatto preferito dei leaker per quanto riguarda le probabili specifiche di Realme Pad Mini.

Idealmente nato da una costola del fratello maggiore Realme Pad, il nuovo tablet economico di Realme è atteso al lancio con una scheda tecnica e un design che lo pone in diretta concorrenza con il tablet economico di riferimento: iPad mini di Apple.

Realme Pad Mini specifiche leak: conviene acquistarlo al posto dell'iPad mini?

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete in queste ore, il nuovo device dell'azienda cinese è atteso al varco con una dimensione pari a 211.8 x 124.5 x 7.6 mm e un peso di 372 grammi. Proprio come il tablet di Apple, anche Realme Pad Mini monterà un telaio unibody in alluminio che donerà al device un aspetto premium e un look & feel robusto.

Frontalmente è atteso un display LCD da 8.7 pollici a risoluzione 1340 x 800 pixel con un rapporto schermo/telaio dell'84.59%: frontalmente è quasi certo che sarà presente una fotocamera da 5 MP nascosta nella cornice superiore, mentre sul retro il modulo singolo principale è atteso con un sensore da 8 MP.

Sotto la scocca non poteva che esserci il processore Unisoc T616, un processore ormai molto popolare nei dispositivi mobile economici, accompagnato da 3/4 GB Di RAM e 32/64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda la batteria, invece, è quasi certo che Realme Pad Mini monterà un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 18W, mentre dal punto di vista della connettività è ormai certa la presenza del Bluetooth 5.0, Wi-Fi e una porta USB Type-C.

Benché non sia ancora chiaro a che prezzo sarà presentato sul mercato, con tutta probabilità il tablet economico di Realme ruberà la scena agli attuali tablet di fascia entry level.