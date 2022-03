Realme GT Neo3 mostra la ricarica rapida da 150W: ultraveloce e sicura

Realme GT Neo3, il nuovo smartphone di fascia medio alta atteso al lancio il 22 marzo, torna protagonista per via di una serie di teaser che svelano alcune informazioni sulla ricarica rapida da 150W. Il colosso cinese ha confermato che la tecnologia UltraDart consentirà di raggiungere il 50% di ricarica dopo appena 5 minuti di ricarica, ma ha anche parlato della certificazione TÜV Rheinland di cui dispone il telefono.

La batteria da 4500 mAh di Realme GT Neo3 avrà un design in due celle, elemento piuttosto comune da qualche anno a questa parte, e disporrà anche di un apposito processore che si occuperà di tenere sotto controllo la curva di ricarica.

Realme parla della ricarica rapida UltraDart da 150W di GT Neo3

A tal proposito, lo smartphone di Realme è andato incontro e ha superato 41 test di sicurezza TÜV Rheinland predisposti proprio per testare l’eventuale comparsa di pericoli a seguito dell’utilizzo di una tensione di corrente di tale portata.

Evidentemente il dispositivo è sicuro al 100% e può gestire in completa sicurezza la ricarica da 150W senza incorrere in problemi di surriscaldamento o sovratensione; Realme ha introdotto anche un pad di raffreddamento aggiuntivo per tenere a bada lo sviluppo di calore.

La probabile scheda tecnica di Realme GT Neo3

Specifiche tecniche ufficiali a parte, ad oggi mancano ci dobbiamo affidare ai classici leak per scoprire la probabile scheda tecnica di Realme GT Neo3. Le ultime informazioni in nostro possesso parlano di uno smartphone costituito da un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, certificazione HDR10+ e fotocamera frontale punch hole da 16 MP. C’è molto interesse anche per la fotocamera tripla posteriore che, teaser a parte, dovrebbe montare un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione OIS – lo stesso disponibile su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Non ci sono conferme nemmeno per quanto riguarda il sistema operativo, ma è altamente probabile che GT Neo3 arrivi con Android 12 e la Realme UI 3.0 out of the box.

Infine, nelle ultime ore abbiamo scoperto che la compagnia ha in programma una variante di Realme GT Neo3 con ricarica rapida da 80W.