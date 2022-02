OnePlus: arriva un mediogamma con SoC Dimensity 8100

È probabile che uno smartphone OnePlus con SoC Dimensity 8100 sotto il cofano diventi presto ufficiale, poiché le sue specifiche sono già emerse online. All'inizio di questo mese, il Nord CE 2 5G è stato svelato per il mercato globale; ospita tre fotocamere posteriori, un display AMOLED a 90 Hz e un SoC MediaTek Dimensity 920.

Ora, sembra che il marchio di Pete Lau si stia preparando per lanciare OnePlus 10 Pro in tutto il mondo. Unitamente a questo, si dice che svelerà anche un flagship killer con MediaTek Dimensity 8100. Purtroppo, i dettagli sul moniker ufficiale del telefono sono ancora pochi. Tuttavia, le specifiche del presunto device sono apparse su Internet. Quindi, diamo un'occhiata a cosa ha da offrire il prossimo telefono OnePlus in termini di specifiche.

OnePlus: cosa sappiamo sul nuovo flagship killer?

Il colosso cinese è sul punto di svelare un nuovo smartphone in più regioni. Secondo il noto tipster Digital Chat Station, il telefono conterrà un SoC MediaTek Dimensity 8100 sotto il cofano.

OnePlus Dimensity 8100 powered phone appears to be launching soon.

6.7-inch FHD display (single punch-hole, flat)

50MP IMX766

4,500mAh/150W#OnePlus pic.twitter.com/baZG05rynv — Mukul Sharma (@stufflistings) February 28, 2022

Passando a Twitter, il leaker Mukul Sharma ha condiviso uno screenshot del suddetto post di DCS, che fa luce sulle specifiche del prossimo midrange. Prima di tutto, la fuga di notizie afferma che il telefono sfoggerà un pannello OLED da 6,7 ​​pollici che fornirà una risoluzione Full HD +. A parte questo, lo schermo avrà un foro allineato al centro per la fotocamera selfie. Sul fronte fotografico, il telefono sarà dotato di una camera principale da 50 MP sul retro.

Inoltre, il leaker afferma che il nuovo midrange premium di OnePlus conterrà una fotocamera Sony IMX766 come molti altri telefoni del marchio. A parte questo, il pannello posteriore vanterà tre sensori. Inoltre, è probabile che il telefono tragga la sua energia da una batteria da 4500 mAh. Questa cella potrebbe disporre di un'impressionante ricarica rapida da 150 W. Il resto delle specifiche è ancora un mistero. Tuttavia, MySmartPrice suggerisce che è probabile che maggiori dettagli verranno rivelati presto.