Il rinvio di OnePlus Open 2 non è una cattiva notizia

Non sempre il rinvio di un prodotto è da considerarsi un passo indietro da parte dell’azienda o una cattiva notizia per i consumatori. Ne è un esempio OnePlus Open 2, la seconda generazione del pieghevole del marchio asiatico.

Dopo i precedenti rumor sul posticipo del lancio, nelle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato sul social media cinese Weibo che OnePlus dovrebbe far debuttare il nuovo telefono nel primo trimestre del 2025. Aggiungendo inoltre che, grazie al debutto ritardato, OnePlus Open 2 potrà contare sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, il cui annuncio è atteso per quest’autunno.

Come sarà OnePlus Open 2?

Sempre stando al leaker Digital Chat Station, il nuovo pieghevole di OnePlus dovrebbe essere a tutti gli effetti un rebrand di OPPO Find N5, così come OnePlus Open lo era stato di OPPO Find N3. Inoltre, pare che OnePlus abbia lavorato per rendere la cerniera migliore e più leggera, mantenendo un display interno in vetro ultrapiatto e uno schermo secondario ad alta risoluzione.

Poco o nulla invece è stato detto riguardo il comparto camere. L’unica informazione lasciata trapelare finora da “DCS” è che OnePlus manterrà l’obiettivo periscopico per la sua fotocamera tele.

Se le indiscrezioni delle ultime ore saranno confermate, la scelta delle due compagnie asiatiche – OPPO e OnePlus – rientra nella naturale logica delle cose, dal momento che sarebbe controproducente lanciare un dispositivo così importante a ridosso dell’uscita del processore di nuova generazione. A questo proposito, il debutto dell’attesissimo Snapdragon 8 Gen 4 è atteso tra il mese di ottobre e quello di novembre.