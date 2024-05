Un Galaxy Z Fold 6 sottile sarebbe pronto per l'inizio del 2025

Potrebbe esserci anche una versione “slim” di Galaxy Z Fold 6 nell’immediato futuro di Samsung stando alle informazioni e alle ipotesi formulate da Ross Young, analista e CEO di Display Supply Chain Consultants, che in un post su X ha rilanciato l’idea che la compagnia coreana sarebbe pronta a svelare questo nuovo modello con l’intento di lanciarlo per i primi mesi del 2025, forse insieme alla linea Galaxy S25.

Non è la prima volta del resto che si parla di una terza variante per la gamma Galaxy Z Fold 6, tanto che si era vociferato anche di un modello “Ultra” dalle caratteristiche hardware per il momento sconosciute. Nelle ultime ore, invece, sembrano aver preso quota le chance di vedere appunto questa versione sottile, dotata anche di un display più grande rispetto al modello base.

Samsung Galaxy Fold 6 Slim: cosa sappiamo al momento

In realtà non abbiamo molte informazioni, ma possiamo avvalerci proprio di quanto affermato dall’esperto analista e fonte molto attendibile per questo settore. Il Galaxy Z Fold 6 Slim dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2025, tra gennaio e marzo, presentare un display più grande, rinunciare al supporto per la S Pen e posizionarsi in una fascia di prezzo simile a quella della versione originale.

Non è chiaro per il momento come Samsung intenda ovviare all‘assenza del digitalizzatore che permette di utilizzare la S Pen: è probabile che vi saranno delle funzioni pensate per sfruttare al meglio il corpo più sottile di questa nuova variante, ma adesso sono soltanto ipotesi.

Sì, è possibile che lo vedremo all’evento Samsung Unpacked di luglio insieme ai Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 principali, ma per il lancio bisognerà attendere il prossimo anno: sembra scontata la concomitanza temporale con la gamma Galaxy S25.

Risposte che avremo nelle prossime settimane, specie quando ci avvicineremo all’evento Unpacked che si terrà a Parigi il 10 luglio.