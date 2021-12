Pressing 71: PROMO Rabona per Natale a 5,99€

Oltre ai virtuali ho.mobile e Very Mobile con le loro rispettive PROMO natalizie, anche Rabona Mobile si prepara per le festività imminenti decidendo di prorogare la sua Pressing 71 fino al 31 Dicembre 2021.

Pressing 71: i dettagli

La tariffa in questione offre minuti e SMS illimitati e verso qualsiasi gestore nazionali e 71 Giga di traffico internet in 4G su rete Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Tutto questo a soli 5,99 euro al mese.

Pressing 71 non prevede alcun vincolo contrattuale ed è inoltre chiara e trasparente come tutte le promo di questo MVNO italiano. Inoltre, sono bloccati anche i servizi a contenuto.

Il traffico voce in roaming è compreso senza limiti anche in tutta Europa, mentre, quello dati è limitato. In questo caso sono previsti ben 3,3 Giga da utilizzare sul suolo europeo.

Inoltre, tale offerta low-cost è disponibile sia per nuove numerazioni che per portabilità da qualsiasi operatore.

Costi ed altro

L’attivazione di questa promo ammonta a 4 euro una tantum. È possibile acquistare la tariffa a meno di 6 euro sia online che nei negozi autorizzati alla vendita di Rabona Mobile. Acquistando l’offerta telefonica sul sito ufficiale di Rabona è disponibile la spedizione gratuita della SIM.

Come abbiamo detto all’inizio, l’offerta è disponibile fino al 31 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.