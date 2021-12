ho 8,99: PROMO BOMBA con 150GB a 8,99€ al mese

HoMobile ha lanciato a partire da oggi la sua nuova promozione ho 8,99 in portabilità dedicata ad alcuni clienti di specifici virtuali. Tale tariffa è molto simile alla promozione WINDTRE GO 150 Flash+ che abbiamo visto qualche settimana fa.

HoMobile ho 8,99: i dettagli

La promozione offre ben 150 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload su rete Vodafone, minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore mobile e fisso nazionale. Il tutto a soli 8,99 euro ogni mese. Inoltre, nel canone mensile sono compresi ben 5,9 Giga da utilizzare in roaming.

Come abbiamo detto all'inizio la promozione è valida solo in portabilità da Iliad, Coop Voce, Digi Mobil, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Tiscali, Lyca Mobile, 1Mobile, Rabona Mobile, Poste Mobile ed altri virtuali.

Anche questa nuova tariffa come tutte le altre del virtuale di Vodafone non ha alcun impegno contrattuale. Inoltre, troviamo sempre inclusi l'avviso di chiamata, SMS ho. chiamato, la navigazione in hotspot, il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e la funzione Riparti, molto utile quando si esauriscono i Giga.

Costi ed altro

La spesa iniziale da sostenere è pari a 9,99 euro una tantum. In questo ammontare troviamo i 9€ di ricarica per la prima mensilità ed il costo della SIM pari a 0,99€.