Very Xmas: Babbo Natale porta 220GB a 9,99€

Con l'arrivo del natale Very Mobile dovrebbe lanciare a partire da domani 10 Dicembre 2021 una nuova tariffa, la Very Xmas.

Very Xmas: i dettagli

La tariffa del virtuale facente parte del gruppo CK Hutchison offrirà ben 220 Giga di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload sulla Top Quality Network di WINDTRE, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi gestore e SMS senza limiti sempre verso tutti. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese. Con i nuovi accordi sul roaming, la promo disponibile da domani disporrà di 6,6 Giga di internet in roaming fino al 30 Giugno 2022.

Tale offerta sarà disponibile solo in portabilità da specifici MVNO come Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, ed altri. Alla lista, sono esclusi Kena, ho.mobile e Spusu.

I servizi di reperibilità Ti ho Cercato e RingMe sono inclusi nel canone mensile oltre al blocco dei servizi a sovrapprezzo. Very Xmas non ha alcun vincolo contrattuale proprio come tutte le offerte del virtuale in questione.

Costi ed altro

Babbo Natale oltre alla Promo Xmas regala a chi passa a Very il costo di attivazione che ammonterebbe altrimenti a 5 euro una tantum. Inoltre, la tariffa in questione dovrebbe essere attivabile fino al 10 Gennaio 2022.