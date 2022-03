POCO X3 GT si aggiorna e riceve Android 12 con la MIUI 13

POCO X3 GT sta ricevendo un nuovo aggiornamento software molto importante che introduce Android 12 con la MIUI 13. Lo smartphone di fascia media risulta quindi uno dei primi device di POCO a ricevere le numerose novità introdotte dal team di sviluppo di Xiaomi con la MIUI 13, tra cui il nuovo design della interfaccia e delle icone, il pannello della gestione della privacy, nuove funzionalità per migliorare la reattività del sistema operativo e molto altro.

Il firmware 13.0.1.0.SKPIDXM dal peso di ben 3.2 GB è attualmente in fase di rilascio in Indonesia: nelle prossime settimane sarà probabilmente esteso a Paesi in cui POCO X3 GT è commercializzato.

POCO X3 GT si aggiorna con Android 12 e la MIUI 13

Ecco il changelog ufficiale che accompagna l’aggiornamento:

Sistema Introduzione della MIUI stabile basata su Android 12 Aggiornamento delle patch di sicurezza a febbraio 2022. Migliorata la sicurezza di sistema

Ulteriori funzionalità e miglioramenti Novità: si possono avviare le applicazioni in modalità finestra fluttuante direttamente dalla sidebar Ottimizzazione: incremento dell’accessibilità per l’applicazione Telefono, Orologio e Meteo Ottimizzazione: i nodi delle mappe mentali sono più intuitivi



Durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona la compagnia ha presentato gli smartphone Android di fascia media POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro, due device molto simili che potrebbero far nascere qualche confusione nei consumatori: abbiamo realizzato un focus su POCO X4 Pro 5G vs POCO M4 Pro per aiutare nella scelta di quale telefono acquistare tenendo in considerazione alcuni aspetti chiave. Infine, in base agli ultimi leak pubblicati in rete sembra che l’atteso POCO F4 Pro arriverà con una scheda tecnica da urlo: si parla di un display ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 o 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 9000 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno, fotocamera principale HM2 da 108 MP e una batteria da 4500/5000 mAh.