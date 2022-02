POCO X4 Pro 5G sbarca al MWC: esperienza da flagship a meno di 300€

A stretto giro dagli ultimi dettagli sui nuovi smartphone di POCO programmati al lancio durante il MWC di Barcellona, quest’oggi il colosso cinese è finalmente pronto a svelare ufficialmente i nuovi device Android POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro.

Come avremo modo di scoprire nel capitolo successivo, entrambi i modelli cercando di riproporre un’esperienza di utilizzo tipica della fascia alta ma con il solito appeal ormai distintivo dei device a marchio POCO.

POCO X4 Pro 5G: caratteristiche e design

Partendo da POCO X4 Pro 5G, si tratta di uno smartphone che ha dalla sua tutte le caratteristiche per appagare la voglia di flagship per i giovani appassionati di tecnologia ma con un prezzo molto interessante. Lo smartphone, infatti, ha tutto quello che si richiede da un device di fascia elevata: un display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, connettività 5G e supporto alla ricarica rapida da 67 W.

“Questo arrivo rappresenta una pietra miliare per il nostro brand. In POCO, ci impegniamo a superare le aspettative dei clienti e a spingerci sempre oltre, con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza possibile ad un prezzo accessibile”, sottolinea Kevin Qiu, CEO POCO Global. “Con POCO X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente stabilito lo standard del settore per questo segmento, e con queste caratteristiche flagship abbiamo veramente portato la user experience al livello successivo. Per i consumatori che cercano un’esperienza di intrattenimento superiore e divertente ad un prezzo imbattibile, POCO M4 Pro è un’opzione decisamente competitiva.”

Il pannello da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ è di tipo AMOLED – la prima volta per un device della serie X – e offre un’esperienza di utilizzo di primo livello grazie all’alta frequenza di aggiornamento e alla copertura del 100% della gamma colore DCI-P3. Posteriormente, come sottolineavamo qualche riga più su, il device monta un sensore principale da 108 MP con tecnologia binning 9-in-1 per tirare fuori il massimo da ogni scatto; sono poi presenti un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sotto la scotta è presente il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 6/8 GB di RAM espandibile con ulteriori 3 GB extra con la funzionalità Dynamic RAM Expansion Technology, fino a 256 GB di spazio interno, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W in grado di ricaricarlo completamente in appena 41 minuti e la MIUI 13.

POCO M4 Pro: caratteristiche e design

Venendo a POCO M4 Pro, anche in questo caso si tratta di un device con un interessante rapporto qualità/prezzo. Per la prima volta, inoltre, sulla serie M arriva un pannello AMOLED: il device monta infatti un display da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con tecnologia DotDisplay AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 180 Hz e luminosità a 1000 nit.

Posteriormente la fotocamera tripla dispone di un sensore principale da 64 MP – per la prima volta su un device della serie M -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 118° e un sensore macro da 2 MP; frontalmente è presente una fotocamera punch hole con sensore da 16 MP. Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Helio G96, 6/8 GB con 128/256 GB di spazio interno con supporto alla tecnologia Dynamic RAM Expansion Technology per incrementare la RAM di 3 GB, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W e due mesi gratuiti di YouTube Premium.

Prezzo e disponibilità

POCO X4 Pro 5G sarà disponibile nelle colorazioni Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow nelle varianti:

6+128 GB a 299,90 euro;

8+256 GB a 349,90 euro.

POCO M4 Pro, invece, arriverà nelle colorazioni Power Black, Cool Blue e POCO Yellow nelle varianti:

6+128 GB a 229,90 euro;

8+256 GB a 279,90 euro.

La compagnia ha anche svelato alcune interessante offerte Early Bird da non farsi sfuggire: