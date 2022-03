POCO F4 Pro leak: specifiche al top per il nuovo device?

POCO F4 Pro torna nei radar dei leaker che ne svelano alcune importanti informazioni in una serie di nuovi leak che stanno trovando spazio in rete. A distanza di pochi giorni dall'arrivo di POCO F4 all'interno del database IMEI, in queste ore la variante POCO F4 Pro è stata svelata all'interno dello stesso ente di certificazione svelandoci alcune caratteristiche su di esso.

Innanzitutto, con ogni probabilità, POCO F4 Pro arriverà sul mercato con un design e una scheda tecnica molto simile a quella di Redmi K50 Pro+: anzi, sembra proprio che il nuovo device di POCO sia proprio la versione rebrandizzata del telefono di Redmi.

Un leak su POCO F4 Pro lo dipinge con un vero e proprio top di gamma

POCO F4 Pro è stato scovato all'interno del database IMEI con il codice prodotto “22011211GI“, in cui la lettera “G” indica chiaramente che si tratterebbe di un device pronto per il lancio sul mercato internazionale. Se le specifiche leak dovessero rivelarsi corrette, il nuovo smartphone di POCO sarà in tutto e per tutto un top di gamma completo e molto interessante.

Sembra, infatti, che POCO F4 Pro possa montare un display ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 o 144 Hz, una fotocamera posteriore multipla con sensore principale HM2 da 108 MP e addirittura il processore MediaTek Dimensity 9000 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno. Non ci sono informazioni per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, ma è molto probabile che ci sarà spazio anche per una batteria da 4500/5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Nei giorni scorsi la compagnia cinese ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona anche gli smartphone di fascia media POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro: abbiamo realizzato un confronto tra i due device per aiutarvi nella scelta del dispositivo più adatto per le vostre necessità.