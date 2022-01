MIUI 13 global è finalmente arrivata: tutte le novità

Proprio come avevamo visto qualche ora fa con il tweet di Xiaomi inerente il lancio della versione global della MIUI 13, la compagnia cinese ha svelato la personalizzazione Android basata su Android 12 durante l'evento di presentazione degli smartphone di fascia media Redmi Note 11.

Xiaomi annuncia la versione global della MIUI 13

Annunciata durante il lancio della serie Xiaomi 12 in Cina in cui erano state mostrate alcune caratteristiche principali, la MIUI 13 ruota attorno a quattro capisaldi:

Liquid storage : in grado di incrementare la velocità e l'efficienza di lettura e scrittura fino al 60%;

: in grado di incrementare la velocità e l'efficienza di lettura e scrittura fino al 60%; Atomized Memory : un metodo innovativo di gestione della memoria che migliora l'utilizzo della RAM suddividendone i processi per ogni app in esecuzione;

: un metodo innovativo di gestione della memoria che migliora l'utilizzo della RAM suddividendone i processi per ogni app in esecuzione; Focus Algorithms : una feature che si occupa di bilanciare automaticamente le prestazioni del telefono in base ai campi di utilizzo al fine di offrire un'esperienza utente sempre al top e senza lag;

: una feature che si occupa di bilanciare automaticamente le prestazioni del telefono in base ai campi di utilizzo al fine di offrire un'esperienza utente sempre al top e senza lag; Smart Balance: una funzionalità pensata per garantire il massimo equilibrio tra reattività e consumo di energia per offrire agli utenti un'autonomia più lunga del 10%.

Tra le altre cose la MIUI 13 introduce anche alcune interessanti novità come Sidebar, una feature che permette di accedere rapidamente alle applicazioni più utilizzate con un semplice swipe (la feature ricorda un po' quella disponibile sulla serie Galaxy Note di Samsung con la One UI), un nuovo font di sistema, l'implementazione del Material You (anche se con qualche lacuna) e molto altro.

Purtroppo la compagnia non ha rilasciato ulteriori informazioni in merito al rilascio della versione global, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.