A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale di POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro al MWC di Barcellona – qui la nostra recensione su POCO M4 Pro (4G) -, forse è il caso di aiutare i tanti utenti interessati ai due device rispondendo a una semplice domanda: POCO M4 Pro 5G vs POCO M4 Pro, quale comprare?

Entrambi gli smartphone arrivano con specifiche tecniche non poi così differenti, motivo che rendere la scelta ancora più difficile.

POCO X4 Pro 5G vs POCO M4 Pro: quale comprare?

Iniziamo a valutare le differenze tra i due device prendendo in considerazione alcune caratteristiche chiave: display, hardware e software, fotocamera e batteria.

Display

Entrambi gli smartphone montano display di tipo AMOLED, ma il modello POCO X4 Pro 5G monta un pannello superiore. Oltre a essere a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con una diagonale da 6.67 pollici, ha una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto HDR10+. Di contro, POCO M4 Pro ha un pannello sprovvisto di supporto HDR10+, ha una diagonale inferiore – 6.43 pollici – e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Hardware e software

Per quanto riguarda la mera potenza bruta è chiaro che il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G presente su POCO X4 Pro 5G è superiore al processore MediaTek Helio G96 di POCO M4 Pro, anche in termini di consumi per via del processo produttivo a 6 nm. Non presentano differenze né per quanto riguarda la dimensione di RAM e ROM, per entrambi nella configurazione 8+128/256 GB, né per quanto riguarda il software con Android 11 e la MIUI 13 – ecco quando arriverà Android 12 su entrambi i telefoni.

Fotocamera

Piccole differenze anche per quanto riguarda la fotocamera: POCO X4 Pro 5G monta un sensore principale da 108 MP mentre POCO M4 Pro ne monta uno da 64 MP, ma per entrambi troviamo poi una lente grandangolare da 8 MP, una lente macro da 2 MP e una fotocamera frontale da 16 MP.

Batteria

Fortunatamente entrambi gli smartphone possono contare su una batteria piuttosto generosa da 5000 mAh, sebbene con una tecnologia di ricarica rapida differente: POCO X4 Pro 5G gode del supporto alla ricarica rapida da 67 W mentre POCO M4 Pro si ferma a 33 W.

Verdetto finale: quale smartphone comprare?

Tenendo conto di tutto quanto detto finora, POCO M4 Pro è evidentemente il più adatto a chi sta cercando un device puntando soprattutto sull’aspetto economico; POCO X4 Pro 5G, d’altro canto, con il suo display più definito, un miglior processore, una migliore fotocamera e la connettività 5G, rappresenta forse la scelta più giusta da fare se si ha la volontà di chiudere un occhio sull’aumento di prezzo (nemmeno così eccessivo). L’ultima parola spetta a voi.

