POCO F4/F4 Pro saranno i migliori smartphone per qualità e prezzo?

A distanza di qualche settimana dalla presentazione in Italia di POCO F4 GT, il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1 a un prezzo molto conveniente su Amazon, sembra proprio che il colosso cinese sia pronto a presentare anche i modelli POCO F4 e POCO F4 Pro.

Infatti, grazie alle informazioni pubblicate in rete da XiaomiUI, abbiamo l’opportunità di scoprire in anticipo la probabile scheda tecnica di entrambi i device.

POCO F4 e POCO F4 Pro sono stati svelati in anticipo da un interessante leak

Sembra che POCO F4 possa arrivare con un display OLED da 6.67 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una risoluzione pari a 2400 x 1080 pixel. Le dimensioni svelano un device piuttosto sottile da appena 7.8 mm mentre sotto la scocca si scopre la presenza del processore di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 870, 6/8/12 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1. Per quanto riguarda l’autonomia si scopre che sarà disponibile una batteria da 4520 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico ci si aspetta un modulo principale Sony IMX52 da 48 MP con apertura f/1.79, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Atteso al prezzo di circa 270 dollari al cambio, il device monterebbe Android 12 con la MIUI 13 sin dal lancio.

Venendo al modello POCO F4 Pro, senza ombra di dubbio il più interessante tra i due, lo smartphone è atteso con un display OLED da 6.67 pollici ma in questo caso con una risoluzione superiore pari a 3200 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Anche il processore è molto più prestante considerando la presenza del SoC di fascia premium MediaTek Dimensity 9000 accompagnato da 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1; la batteria cresce fino a 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W su cavo mentre non ci sarebbero differenze per quanto riguarda il sistema operativo. Posteriormente il sensore triplo dovrebbe montare un sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP con apertura f/1.9 e OIS, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Il device è atteso a un prezzo di circa 445 dollari al cambio.

