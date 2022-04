POCO F4 GT: il flagship economico in Italia con una offerta esagerata

POCO F4 GT, da oggi disponibile in Italia, rappresenta la soluzione ideale per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone Android potente, di design e a un prezzo che è solitamente indicato per i device di fascia media.

Come avevamo visto pochi giorni fa in un leak e anche nella news di arrivo su Aliexpress, si tratta di un device pensato per stravolgere il mercato mobile con specifiche di altissimo livello e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.

POCO F4 GT porta il potente Snapdragon 8 Gen 1 al prezzo di un medio gamma

Frontalmente è presente un display AMOLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 800 nit, supporto HDR10+, sensore di impronte integrato e fotocamera punch hole con sensore Sony IMX596 da 20 MP. Il pezzo forte del device è ovviamente la presenza del processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8+12 GB di RAM LPDDR 5 e 128+256 GB di spazio di tipo UFS 3.1 – il mix perfetto di potenza e velocità che solitamente troviamo su device top di gamma di Xiaomi, Samsung, OnePlus & co.

“Oggi siamo davvero entusiasti di svelare il POCO F4 GT. Grazie a una user experience che abbina l’assenza di compromessi ad un prezzo sorprendentemente accessibile, crediamo che POCO F4 GT diventerà l’essenziale compagno quotidiano per tutti i giovani appassionati di tecnologia, soprattutto i gamer” – sottolinea Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global.

Di alto livello anche la fotocamera posteriore costituita da un sensore principale Sony IMX686 da 64 MP con apertura f/1.9, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e apertura f/2.2 e un sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. Che dire poi della batteria? POCO F4 GT monta un modulo da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W con caricatore incluso in confezione in grado di raggiungere il 100% di carica in appena 27 minuti.

Inoltre, il device di POCO dispone di trigger magnetici pop-up pensati per i gamer più esigenti.

Scheda tecnica

Display AMOLED DotDisplay da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+. luminosità massima di 800 nit e vetro Gorilla Glass Victus;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX686 da 64 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX596 da 20 MP con apertura f/2.4;

Dimensioni: 162.5 x 76.7 x 8.g mm;

Peso: 210 grammi;

Batteria da 4700 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 120W con caricabatterie da 120W in confezione;

Connettività 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2 e NFC;

Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di POCO è disponibile nelle colorazioni Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow sul sito ufficiale della compagnia e anche su Amazon ai seguenti prezzi:

8+128 GB a 599,90€;

12+256 GB a 699,90€.

Come da tradizione, inoltre, non mancano le offerte early bird per acquistare il device a un prezzo ancora più vantaggioso fino alle ore 23:59 del 29 aprile: