OPPO Reno 10x Zoom si aggiorna: ecco le novità della build

A distanza di poche ore dall'arrivo delle patch di gennaio 2022 per Samsung Galaxy A51 – il primo device al mondo a riceverle, mentre Google decide di sospendere l'aggiornamento di dicembre per la serie Pixel 6 -, quest'oggi scopriamo che anche OPPO Reno 10x Zoom sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di gennaio 2022. L'azienda cinese, incredibilmente, conferma il suo ottimo approccio alla componente software, un elemento spesso lasciato in disparte da alcuni brand cinesi.

OPPO Reno 10x Zoom riceve le patch di sicurezza di gennaio 2022

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, il device sta iniziando a ricevere il firmware 2021.12.23 (CPG1919_11_F.48) della ColorOS 11.1 contenente appunto le patch di sicurezza di gennaio 2022. Benché non siano segnalate nel changelog ufficiale osservabile nell'immagine sottostante, è altamente probabile che il nuovo firmware integri anche miglioramenti vari dell'esperienza utente e un incremento delle prestazioni del sistema operativo.

OPPO Redo 10x Zoom dispone del supporto ufficiale a ben 4 anni di aggiornamenti software, il che lo rende compatibile con il programma di aggiornamento ad Android 12 già da tempo iniziato e che ha interessato alcuni device dell'azienda; secondo le informazioni pubblicate da OPPO, lo smartphone dovrebbe ricevere l'aggiornamento ad Android 12 durante la prima metà del 2022.

Gli utenti muniti dello smartphone a marchio OPPO possono controllare la disponibilità delle patch di gennaio 2022 tramite l'apposito pannello delle Impostazioni.

