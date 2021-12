Google sospende l’update di dicembre per Pixel 6: cosa succede?

Incredibile ma vero, in queste ore Google ha comunicato di avere sospeso l’aggiornamento di dicembre per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. La comunicazione, inizialmente diramata attraverso il forum ufficiale e poi successivamente nascosta ma adesso tornata disponibile, mette nero su bianco una situazione di estrema criticità per quanto riguarda lo stato della qualità di Android 12 sui nuovi top di gamma di Google.

Perché Google ha sospeso l’aggiornamento di dicembre per Pixel 6 e Pixel 6 Pro?

Fin dall’arrivo del nuovo sistema operativo numerosi utenti hanno iniziato a sperimentare gravi problemi, alcuni dei quali risolti, ma decisamente non in linea con la qualità che da sempre contraddistingue gli smartphone realizzati dal colosso di Mountain View. La decisione di sospendere l’update di dicembre è piuttosto singolare per la compagnia, e sottolinea chiaramente quanto la divisione di Google deputata allo sviluppo di Android 12 abbia come obiettivo risolvere i bug una volta per tutte piuttosto che rilasciare un aggiornamento rischioso.

Giusto qualche ora fa era stato scoperto un fix temporaneo a un bug che provoca il freeze del display dei Google Pixel 6 in particolari situazioni, mentre nei giorni scorsi la stessa azienda aveva deciso di sospendere diverse feature di Google Assistant (e non solo) a seguito di segnalazioni di bug e malfunzionamenti vari. “Abbiamo identificato una correzione che verrà implementata in un aggiornamento software entro la fine di gennaio. Questo aggiornamento includerà anche tutte le correzioni e i miglioramenti originariamente pianificati a dicembre“, sottolinea la compagnia nel post ufficiale. Per tutti gli utenti che hanno già installato l’aggiornamento di dicembre e stanno avendo problemi di connettività, l’azienda consiglia di tornare alla precedente versione utilizzando l’Android Flash Tool disponibile al sito flash.android.com e di effettuare un factory reset.

Si spera che il 2022 parta con il piede giusto: l’azienda ha investito molto sul lancio di Google Pixel 6 e non merita di vedere i suoi ottimi smartphone azzoppati da un software evidentemente ancora ricco di bug.

