OPPO Find X5 Pro: arriva la cover raffreddare lo Snapdragon 8 Gen 1

OPPO Find X5 Pro è uno dei primi smartphone di fascia alta a montare il nuovo processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un SoC tanto potente quanto “colpevole” di non gestire al meglio lo sviluppo di alte temperature quando messo sotto sforzo al punto da aver costretto la compagnia a realizzare la cover Ice-Skin per raffreddarlo a dovere.

Sebbene il team di ingegneri abbia già fatto i salti mortali per sviluppare e integrare un innovativo sistema di raffreddamento interno, in queste ore scopriamo che il colosso cinese ha presentato anche la singolare cover Ice-Skin per OPPO Find X5 Pro.

OPPO Find X5 Pro: come funziona la cover Ice-Skin

Sviluppata a quattro mani con l'università di Wuhan, la cover permette di ridurre la temperatura massima di 2-3 °C durante l'utilizzo del telefono. Per farlo, il team di sviluppo della università di Wuhan ha realizzato un singolare idrogel che è in grado di catturare costantemente l'umidità dell'aria per creare un ricircolo interno favorendo così lo scambio di calore con il telaio del telefono.

Scheda tecnica

Oltre a montare il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm, uno degli aspetti più peculiari di OPPO Find X5 Pro è senza ombra di dubbio la fotocamera principale. Dotato di una fotocamera grandangolare e ultra grandangolare con sensore Sony IMX766 da 50 MP e pixel binning da 2um, il modulo è stato scelto dal National Geographic per immortalare le incredibili notti dell'Islanda.

OPPO Find X5 Pro non è affatto semplice da realizzare: servono più di 300 test per assicurare che ogni modello sappia garantire resistenza e una user experience che ci si aspetta da un device di fascia premium. Frontalmente è presente un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione WQHD+ con copertura del 100% della gamma colori P3 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre dal punto di vista dell'autonomia è disponibile una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W che raggiunge il 50% di ricarica in appena 12 minuti.

