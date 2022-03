OPPO Find X5 Pro non è facile da costruire: servono più di 300 test

Quanti test servono prima che OPPO Find X5 Pro sia pronto per essere venduto sul mercato? La risposta non è semplice e immediata, ma in queste ore la compagnia ha pubblicato un interessante articolo in cui mette in evidenza quante prove siano necessarie affinché ogni singolo smartphone soddisfi i requisiti di progettazione industriale.

Sono più di 300 i test condotti nei laboratori di OPPO a partire dall'essemblaggio del PCB (la scheda madre, per intenderci): in questa fase delicata della produzione viene utilizzata una speciale telecamera che si occupa di registrare la ben che minima variazione dei parametri senza l'intervento umano, o quasi.

Servono più di 300 test prima che OPPO Find X5 Pro sia pronto alla vendita

Un altro elemento che richiede numerosi test e un'elevata attenzione ai dettagli è ovviamente la fotocamera, a maggior ragione quando si parla di uno smartphone che punta tantissimo su questo aspetto – a tal proposito, sapevate che OPPO e il National Geographic hanno collaborato per immortalare le magiche notti dell'Islanda in un incredibile progetto fotografico? In questo caso viene testata la qualità della stabilizzazione ottica di ciascuna fotocamera per valutare il suo funzionamento ma soprattutto per assicurarsi che lo faccia nel migliore dei modi.

Ovviamente sono contemplati anche test per valutare la resistenza generale del telefono. In questo caso il terminale viene affidato ai QE Reliability Lab in cui vengono replicati gli stress a cui ogni telefono viene sottoposto durante il suo utilizzo, solo che in una finestra temporale molto più ristretta. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa per quanto riguarda la nascita del telaio in ceramica di OPPO Find X5 Pro, in questa fase il telefono viene fatto cadere 300 volte sopra una superficie dura da un metro e mezzo di altezza. Ma non solo: a questo test ne segue un altro che invece comporta 28mila cadute da un'altezza di appena 10 centrimetri.

Dove acquistare OPPO Find X5 Pro

Se avete intenzione di acquistare l'ottimo smartphone di OPPO, vi ricordiamo che a questo link di Amazon è disponibile in promozione a 1299,99€ con in omaggio le cuffie true wireless Enco X White e lo smartwatch OPPO Watch Free.

Le migliori offerte di oggi per Oppo Find X5 Pro : tutti i prezzi

Chi è interessato alla miglior offerta attuale per un Oppo Find X5 Pro può intercettare un prezzo pari a 20,08€: è Amazon ad offrire oggigiorno la miglior opzione d'acquisto.

Di seguito tutte le offerte oggigiorno accessibili