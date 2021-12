OPPO Find X4: lo smartphone prende il meglio di MediaTek e Qualcomm

La serie OPPO Find X4 monterà i SoC MediaTek Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1? Un inedito rumor svela che la compagnia cinese potrebbe avere deciso di puntare al meglio che ha da offrire il mercato SoC per l'attesa serie di smartphone di fascia alta pensata per rimpiazzare l'ottima famiglia OPPO Find X3.

OPPO Find X4 monterà i SoC di fascia alta di MediaTek e Qualcomm?

Digital Chat Station, leaker di lungo corso piuttosto affidabile, ha svelato che la serie OPPO Find X4 è attesa al lancio durante il Q1 2022, come avevamo visto nella news relativa agli smartphone attesi al lancio entro il primo trimestre dell'anno prossimo. Ebbene, secondo il leaker è molto probabile che l'azienda deciderà di utilizzare entrambe i SoC di MediaTek e Qualcomm per i suoi prossimi device top di gamma: nello specifico, MediaTek Dimensity 9000 per OPPO Find X4 e Snapdragon 8 Gen 1 per OPPO Find X4 Pro.

Del resto, come abbiamo visto, i benchmark tra i due processori mobile di fascia alta mettono in evidenza prestazioni per lo più simili, con il Dimensity 9000 più prestante in alcune situazioni e con lo Snapdragon 8 Gen 1 più scattante in altre. In attesa di scoprire se OPPO Find X4 Pro arriverà con l'incredibile design che abbiamo scoperto qualche giorno fa, gli ultimi rumor indicano che i dispositivi arriveranno con il supporto alla ricarica rapida a 80 W.