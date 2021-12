OPPO Find X4 Pro: è in lavorazione l'anti Xiaomi Mi 11 Ultra

In questi giorni OPPO è sulla bocca di tutti per la presentazione di OPPO Find N – che gran peccato aver bocciato queste colorazioni -, ma in queste ore un brevetto relativo a OPPO Find X4 Pro svela che l'azienda ha intenzione di stupire ancora una volta il mercato mobile con un device estremamente particolare.

Il brevetto su OPPO Find X4 Pro lascia senza parole

Com'è possibile osservare dall'immagine sottostante, il brevetto della compagnia cinese raffigura un device di fascia alta (per alcuni si tratterebbe proprio di OPPO Find X4 Pro) munito di alcune caratteristiche futuristiche: una fotocamera sotto il display e un display secondario sul retro. È chiaro che l'azienda stia lavorando all'anti Xiaomi Mi 11 Ultra per eccellenza, il device del colosso cinese munito appunto di un display secondario sul retro.

Il brevetto pubblicato dallo CNIPA (China National International Property Administration) lo scorso 14 dicembre è costituito da ben 48 immagini di cui 18 a colori. I render mettono in risalto un device con un pannello tutto schermo, leggermente tondeggiante sugli angoli e sprovvisto della classifica fotocamera punch hole frontale. Rispetto al sopracitato smartphone Xiaomi in cui il display secondario posteriore è inserito in un modulo fotografico piuttosto vistoso, in questo caso OPPO potrebbe puntare su una soluzione leggermente differente.

La fotocamera, visualizzata in un'isola con quattro sensori, è distaccata dal display secondario le cui dimensioni differiscono di poco in termini di grandezza. Difficile immaginare la qualità e la definizione d'immagine del piccolo display posteriore, ma è lecito presumere che offrirà l'accesso ad alcune funzioni secondarie come la gestione delle notifiche, le chiamate, il meteo e altro.