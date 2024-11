OnePlus Watch 3 si fa desiderare: il lancio potrebbe avvenire a breve

OnePlus vuole stupire il pubblico con il suo prossimo dispositivo indossabile, OnePlus Watch 3, il cui lancio è previsto per il primo trimestre del 2025.

Parliamo del diretto successore di OnePlus Watch 2, che ha impressionato tutti per la straordinaria durata della batteria e per la qualità costruttiva.

A differenza di OnePlus 2R, lanciato come variante del Watch 2 in Cina e poi distribuito a livello globale, il Watch 3 promette un netto passo in avanti rispetto al passato modello.

OnePlus Watch 3: cosa sappiamo al momento

In base alle anticipazioni, la presentazione del Watch 3 dovrebbe avvenire in concomitanza con il lancio globale della nuova serie di smartphone OnePlus 13 e 13R. Tuttavia, non è escluso che l’azienda decida di presentare gli smartwatch nel corso di un evento separato.

Dal punto di vista tecnico, è probabile che OnePlus Watch 3 mantenga il chip Snapdragon W5, già apprezzato nel Watch 2 per le sue prestazioni e per l’efficienza energetica. Tuttavia, gli utenti sperano in alcuni miglioramenti, come una corona rotante con relative funzioni associate ed una luminosità di picco superiore, magari pensando ai 2.000 nit del Pixel Watch 3.

Non è tutto: sarebbe gradita anche l’introduzione dell’ECG, oltre al rilevamento della temperatura corporea e delle cadute, che renderebbero lo smartwatch ancora più competitivo. Per attrarre un pubblico più ampio, la possibilità di scegliere tra più versioni di OnePlus Watch 3, magari offrendo un modello più compatto da 42 mm o 44 mm, potrebbe essere una valida iniziativa.

OnePlus Watch 3 sembra quindi destinato a consolidare la reputazione dell’azienda nel mercato degli smartwatch, con un perfetto mix tra lunga durata della batteria, ottima qualità costruttiva e nuove funzionalità che potrebbero renderlo un degno rivale dei migliori indossabili del settore.