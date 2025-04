Huawei Watch Fit 3 al miglior prezzo di sempre. Ecco l'offerta di oggi

State cercando uno smartwatch, vorreste un prodotto dallo stile accattivante e dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo? Allora vi trovate nell’articolo giusto. Sul sito Huawei, oggi potete acquistare il Watch Fit 3 al miglior prezzo di sempre. Vi basteranno appena 99 euro per farvelo arrivare a casa, uno sconto importante, contro i 159 euro di listino, che non necessita di alcun codice supplementare. Cliccate sul banner presente qui sotto:

Il Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch che va ad abbracciare un nuovo design di casa Huawei chiamato “Fashion Squared”. Estetica squadrata, bordi arrotondati, corona laterale colorata e materiali premium per questo indossabile che si proclama anche il più leggero e sottile mai realizzato da questo Brand. Troviamo un corpo principale in lega di alluminio dallo stile minimalista, un peso di appena 26 grammi ed uno spessore di soli 9,9mm che si traduce in massima comodità al polso anche durante il sonno.

Il display da 1,82 pollici è di tipo AMOLED 2.5D, ha un rapporto tra schermo e corpo del 77,4% e, quindi, dispone di un’ampia zona touchscreen utilizzabile. Degna di nota è anche il sistema di illuminazione dello schermo che che raggiunge i 1500 nit di picco, ovviamente regolabili automaticamente in base all’ambiente circostante.

​​Huawei ha lavorato bene anche lato software con una interfaccia utente studiata appositamente per questo formato in modo tale che risulti il più coinvolgente possibile: dimensione dei caratteri maggiorata, migliorie delle principali funzionalità (riproduzione musicale, notifiche, meteo, assistente vocale, ecc) e nuovi quadranti.

L’app StayFit è diventata sempre più completa con funzionalità interessanti, prime fra tutte TruSleep 4.0 e TruSeen 5.5. E’ presente, inoltre, una registrazione approfondita dei dati mestruali, particolarmente utile al mondo femminile.

Tra le altre funzioni degne di nota, citiamo le audio guide ed i numerosi corsi di allenamento precaricati, le Smart Suggestion, utili per motivare e portare a termine i propri obiettivi (perdita peso o altri traguardi sportivi) ed il Huawei TruSport che comprende oltre 100 modalità sportive riconosciute autonomamente (padel e calcio sono tra queste).

Il tutto garantendo una autonomia massima di 10 giorni con un sistema di ricarica rapida che vi permetterà di coprire un giorno di utilizzo con appena 10 minuti di ricarica. Watch Fit 3 è compatibile con iOS e Android.

In collaborazione con Huawei