Apple Watch, ecco il cinturino in versione oro: prezzo, come sempre, altissimo

Quando il colosso di Cupertino ha presentato gli Apple Watch Series 10 a settembre, ha anche annunciato un elegante cinturino, o bracciale che dir si voglia, a maglie color oro ed in acciaio inossidabile.

Le versioni nei colori Natural e Slate sono state rese disponibili fin da subito, a differenza di quella in oro che ha tardato un bel po’ prima di arrivare. Dopo circa due mesi di attesa, questo cinturino per Apple Watch 10 è finalmente sullo store online.

Quanto costa il nuovo cinturino per Apple Watch Series 10?

Come potete osservare, il prezzo stabilito da Apple ammonta a ben 349 euro, a prescindere dalla taglia scelta. La medesima cifra, ovviamente, vale anche per le altre due colorazioni.

Ordinando adesso il bracciale a maglie color oro per Apple Watch 10, si riceverebbe il prodotto a casa in un arco di tempo variabile dal 6 al 13 dicembre. Quindi, nonostante il costo elevato, potrebbe essere anche un ottimo regalo di Natale. Al momento, tra le opzioni disponibili per il cliente, non vi è il ritiro presso un qualunque Apple Store, ma non è da escludere che questa possibilità arrivi in un secondo momento.

Realizzato in acciaio inossidabile 316L, il cinturino include oltre 100 componenti. Apple afferma che ci vogliono quasi 9 ore solo per intagliare le maglie di un singolo bracciale. Con il lancio degli smartwatch della Serie 10, la società ha deciso di rinnovare il design e di aggiungere nuovi colori. Inoltre, va specificato che la versione da 46 mm è compatibile anche con i modelli di Apple Watch da 44 mm.

In generale, non è la prima volta che Apple annuncia prodotti, accessori o funzionalità che saranno poi disponibili in un secondo modello: pensiamo ad Apple Intelligence sugli iPhone 16, un argomento che tuttora continua a generare confusione in quanto diversi utenti ritengono che l’intera suite sia disponibile fin da subito, ed invece non è così.