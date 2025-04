Samsung Galaxy Watch 8: spuntano in rete le prime tracce della sua presenza

Mancano ancora un bel po’ di mesi al lancio ufficiale dei nuovi smartwatch Samsung, ma i primi indizi cominciano a farsi strada fin da ora.

Dopo il debutto nel 2024 di Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, il colosso coreano si sta quindi preparando per svelare la serie dei Samsung Galaxy Watch 8, come suggeriscono alcuni firmware di test individuati dal noto insider @theordysm su X.

Samsung Galaxy Watch 8: cosa sappiamo al momento

I codici rilevati (SM-L320 e SM-L330 per le versioni Bluetooth, SM-L325U e SM-L335U per quelle LTE) seguono la stessa logica di denominazione dei predecessori, aumentando la credibilità della fonte. Una scelta che non sorprende, considerando che Samsung ha mantenuto questa struttura anche con il Galaxy Watch 7 (SM-L310 e SM-L315). Purtroppo, nessun dettaglio tecnico è trapelato: resta quindi da capire se il nuovo chipset, i sensori o il design subiranno evoluzioni significative rispetto ai modelli di passata generazione.

Le voci circolate fino a questo momento prospettano una gamma piuttosto articolata, con un possibile Samsung Galaxy Watch 8 Classic dotato di ghiera rotante e forse un Watch Ultra 2, sebbene per quest’ultimo non ci sia ancora nessun tipo di conferma. L’unica certezza è che Samsung, ancora una volta, punterà sull’integrazione tra hardware e software: dopo l’introduzione di funzionalità IA avanzate per il monitoraggio della salute e del sonno, ci si aspetta un ulteriore miglioramento nell’ambito di queste tecnologie, sfruttando sensori ancora più precisi ed avanzati.

Il lancio dei Samsung Galaxy Watch 8, seguendo le tradizionali tempistiche dell’azienda sudcoreana per questa categoria di prodotti, dovrebbe avvenire nel mese di luglio o eventualmente ad agosto, in compagnia dei nuovi smartphone pieghevoli della serie Z, vale a dire Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7: ovviamente, vi informeremo qualora trapelassero ulteriori dettagli circa la scheda tecnica dello smartwatch, sperando magari in una maggiore durata della batteria e nell’adozione di nuovi materiali premium.