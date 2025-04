Samsung Galaxy Watch7 a soli 229€ è un regalo su eBay

Un’ottima offerta è in questo momento disponibile in quantità limitata su eBay. Cosa stai aspettando? Sbrigati per mettere al polso tutta la nuova tecnologia disponibile per salute, sport e intelligenza artificiale. Acquista ora il Samsung Galaxy Watch7 44mm a soli 229 euro, invece di 289 euro. Si tratta di un ottimo risparmio per questo gioiellino.

Dotato di ben 13 LED per il monitoraggio della salute, è in grado di fornirti informazioni relative alla composizione corporea e ai parametri vitali unici. Scopri se stai raggiungendo i tuoi obiettivi quando ti alleni e controlla se ti stai allenando troppo o troppo poco. Vivi una vita più consapevole in merito a parametri salutari, sport e molto altro ancora.

Questo gioiellino è in offerta su eBay e può anche essere pagato in 3 comode rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi con un solo click. Inoltre, molte destinazioni beneficiano della consegna gratuita. Approfittane subito per avere il Samsung Galaxy Watch7 44mm.

Samsung Galaxy Watch7 44mm: potenziato

Il Samsung Galaxy Watch7 44mm ha integrato funzionalità per la tua salute davvero fondamentali. Infatti, ora puoi dormire sonni tranquilli grazie al rilevamento delle apnee notturne. Addirittura, è il primo smartwatch al mondo approvato dalla FDA proprio per questo. Acquistalo adesso a soli 229 euro su eBay.

Grazie all’integrazione di Galaxy AI, questo smartwatch è stato anche potenziato da funzionalità di intelligenza artificiale che migliorano l’interazione con ogni dispositivo durante le tue giornate. Goditi il meglio al miglior prezzo con questo gioiellino dal design rivisitato che ora include anche inserti colorati sul cinturino.

Tieni sotto controllo la tua salute con il monitoraggio costante di frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione, elettrocardiogramma, livello di stress, sonno, apnee notturne, ciclo mestruale e molto altro. Acquista ora il Samsung Galaxy Watch7 44mm a soli 229 euro, invece di 289 euro.