Apple Watch con monitoraggio della glicemia: quanto bisognerà aspettare?

Il sogno di un Apple Watch in grado di monitorare la glicemia senza aghi rimarrà tale, almeno per il prossimo futuro.

Nonostante i rumor circolino ormai da diversi anni, addirittura dall’epoca di Steve Jobs, Mark Gurman di Bloomberg conferma che una simile tecnologia è ancora “a svariati anni di distanza”. Un progetto ambizioso, che Apple persegue da tempo ma che continua a presentare ostacoli tecnici significativi.

L’Apple Watch con misurazione della glicemia è ancora lontano

L’azienda avrebbe già sviluppato e testato un’applicazione dedicata alla prevenzione del diabete, probabilmente pensata come una sorta di completamento per futuri dispositivi medici. Tuttavia, questa soluzione sembra essere per ora un esperimento interno più che un prodotto pronto per il mercato. La sfida è decisamente complessa per Apple: misurare il livello di glucosio nel sangue senza prelievi richiede una precisione che gli attuali sensori ottici degli smartwatch non garantiscono.

Samsung, dal canto suo, ha annunciato progressi nella stessa direzione per i Galaxy Watch, ma senza fornire tempistiche concrete. La posta in gioco è alta: per milioni di diabetici, un sistema non invasivo significherebbe dire addio alle fastidiose punture quotidiane. Apple sa bene quanto integrare tale funzionalità in uno smartwatch sarebbe a dir poco rivoluzionario, coniugando la comodità d’uso con un sistema di monitoraggio continuo.

Il vero nodo da sciogliere resta l’affidabilità. Errori di misurazione potrebbero avere conseguenze gravi, ed è probabile che Apple e Samsung stiano affrontando lunghi processi di validazione clinica. Nel frattempo, il settore guarda con interesse a tecnologie alternative, come i sensori a microinfusori già usati in alcuni dispositivi medici, ma che richiedono ancora un contatto con il fluido corporeo.

L’unica certezza è che, per adesso, si prospettano ancora lunghe tempistiche prima di poter indossare uno smartwatch Samsung oppure un Apple Watch in grado di monitorare efficacemente la glicemia, con piena affidabilità per i risultati forniti.