OnePlus 13 ufficiale: pura potenza, con un'autonomia sterminata

Il nuovo OnePlus 13 conferma l’impegno dell’azienda nel campo dell’innovazione. Specifiche di alta gamma, che includono il recentissimo chipset Snapdragon 8 Elite e un bellissimo display sviluppato da BOE.

OnePlus 13 si distingue anche per la protezione IP69, una batteria al silicio di carbonio da 6.000 mAh ed una configurazione delle fotocamere co-sviluppata insieme ad Hasselblad, oltre a dettagli tecnici che migliorano ulteriormente l’esperienza di utilizzo tra cui lo schermo “leggermente" quad-curvato ed uno scanner ad ultrasuoni per le impronte digitali.

OnePlus 13: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il display di OnePlus 13 è un pannello X2 OLED LTPO da 6,82 pollici, con risoluzione pari a 3168X1440 pixel ed una frequenza d’aggiornamento variabile tra 1 e 120 Hz. La luminosità massima di 4.500 nit rappresenta un record per questo tipo di schermo, mentre la forma quad-curva 2.5D assicura un design che riduce le dimensioni complessive del telefono rispetto ai predecessori, senza però sacrificare la superficie di visualizzazione. Inoltre, l’introduzione dello scanner ad ultrasuoni migliora la precisione e la sicurezza dello sblocco tramite l’impronta digitale.

OnePlus ha puntato anche sulla robustezza, migliorando il grado di protezione fino all’IP69 che rende questo smartphone resistente ad immersioni, ai liquidi ed all’alta pressione, seguendo una tendenza che sta coinvolgendo sempre più flagship nel mercato cinese. Il nuovo motore per la vibrazione offre un feedback molto soddisfacente, paragonabile a quello dei controller di gioco, dando un tocco di qualità anche nell’interazione tattile.

Il comparto fotografico posteriore include tre sensori da 50 MP a marchio Hasselblad: una fotocamera principale con stabilizzazione ottica e sensore Sony LYT-808, un teleobiettivo periscopico con zoom 3x e un’ultrawide che può svolgere anche funzioni macro. Frontalmente abbiamo invece una lente da 32 MP. Questo assetto promette grande versatilità e qualità d’immagine. Il software a bordo è ColorOS 15 basato su Android 15 per il mercato cinese, mentre le versioni internazionali avranno OxygenOS 15.

Immagini

Il dispositivo, offerto nelle colorazioni bianco, ossidiana e blu, ha un prezzo che parte da 4.499 yuan (circa 580 euro) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, fino ad arrivare a 5.999 yuan (775 euro) per il modello top da 24 GB di RAM ed 1 TB di memoria interna. Vi terremo informati in caso di novità circa l’arrivo di OnePlus 13 sul mercato internazionale.