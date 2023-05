Nuova VPN per Android e iPhone: la MIGLIORE costa 1,71€/mese

Chi è alla ricerca di una nuova VPN per il proprio smartphone Android o per il proprio iPhone può contare su tantissime opzioni. Per accedere ad una VPN illimitata e in grado di garantire una connessione veloce e sicura, però, è necessario scegliere con attenzione il servizio a cui affidarsi. In questo momento, AtlasVPN, con la nuova offerta dedicata al piano biennale, si candida seriamente al titolo di miglior VPN, sia su Android che su iPhone.

Con l’offerta in corso, infatti, è possibile attivare AtlasVPN con una spesa di appena 1,71 euro al mese. La promozione prevede l’attivazione del piano biennale che include 3 mesi gratuiti aggiuntivi. Di conseguenza, l’offerta consente l’attivazione di un abbonamento di ben 27 mesi. Per richiedere la promozione è sufficiente collegarsi al sito di AtlasVPN. Successivamente sarà possibile scaricare l’app sul proprio smartphone, effettuando il login con il proprio account.

AtlasVPN in offerta a 1,71 euro al mese: è la VPN migliore per Android ed iPhone

Con AtlasVPN è possibile attivare una VPN illimitata e completa. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

connessione senza limiti di banda e traffico dati

crittografia del traffico dati e politica no log per massimizzare sicurezza e privacy

del traffico dati e per massimizzare sicurezza e privacy possibilità di utilizzo da un numero illimitato di dispositivi

network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per poter aggirare, facilmente, qualsiasi blocco all’accesso ad un servizio web

AtlasVPN è, quindi, la VPN giusta da attivare per Android e iPhone. Con una spesa di appena 1,71 euro al mese, infatti, il servizio riduce al minimo possibile il costo per utilizzare una VPN illimitata. L’offerta prevede un abbonamento di 27 mesi con fatturazione anticipata. La spesa complessiva è di circa 46 euro e c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Per attivare AtlasVPN su Android e iPhone è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, per attivare l’offerta, e poi scaricare l’app sul proprio smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.