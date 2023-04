VPN per voli aerei: come risparmiare su biglietti e prenotazioni

Quando si prenotano voli tramite smartphone non sempre i primi risultati sono i più bassi disponibili per quella specifica tratta. Chi vuole risparmiare deve necessariamente usufruire di un‘app VPN e, solo successivamente, accedere alla schermata di ricerca dei voli aerei.

Nei capitoli seguenti troverete i migliori trucchi per risparmiare con le VPN, in modo da poter ottenere sempre il prezzo più basso e impedire ai sistemi di marketing delle compagnie aeree di presentare un prezzo volutamente maggiorato.

Il prezzo dei biglietti varia a seconda della posizione?

I prezzi mostrati dai siti per voli aerei non sono i più economici disponibili al momento; quello che vediamo sullo schermo varia in base a molti fattori:

tipo di browser usato;

posizione dell’indirizzo IP pubblico;

consenso ai cookie del sito o dell’app scelta;

frequenza di ricerca;

uso del telefono o del PC;

giorno della settimana in cui si prenota;

città di destinazione;

data di partenza e data di arrivo.

In molti casi è possibile ottenere prezzi totalmente diversi anche se tutti i parametri indicati in alto coincidono alla perfezione. Va infatti sottolineato che molto dipende dai cookie di tracciamento eventualmente già presenti sul nostro dispositivo. Queste tecniche commerciali vengono sviluppate per stimolare gli utenti ad acquistare il biglietto il prima possibile.

Non è raro imbattersi in prezzi più alti per gli utenti che provengono da una precisa area geografica. In Italia, ad esempio, è sufficiente cambiare indirizzo IP usando una VPN per far calare il prezzo in maniera inaspettata. Per evitare che il prezzo del biglietto risulti gonfiato, perciò, basterà attivare una VPN premium scegliendo un servizio veloce, sicuro e con server dislocati in Italia e nel mondo.

Le migliori VPN per risparmiare sui voli aerei

Prodotto Server Dispositivi massimi supportati Funziona con Versione di prova gratuita Server: 5600+ in 60 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Mac , Android , Chrome OS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione

NordVPN

Chi vuole risparmiare realmente quando prenota un volo deve provare il servizio fornito da NordVPN, uno dei migliori provider del settore e vero punto di riferimento per chi vuole ottenere anonimato in rete.

Con NordVPN è possibile nascondere efficacemente il proprio indirizzo IP, utilizzando oltre 5400 server disponibili in 60 Paesi diversi. Il servizio offre una rigida politica no-log, un sistema di protezione, un sistema di split tunneling e la possibilità di installare l’app su 6 dispositivi diversi.

NordVPN è disponibile al prezzo di 3,99€ al mese scegliendo l’abbonamento biennale. Tuttavia, se si cerca una maggiore protezione della privacy, è possibile sottoscrivere l’offerta Plus e Completa, che sblocca anche il gestore password, il sistema di segnalazione delle violazioni di password e uno spazio crittografato.

CyberGhost

Una buona alternativa a VPN è data da CyberGhost. Questo servizio permetterà di risparmiare sui voli utilizzando uno degli oltre 5900 server dislocati in 90 Paesi. CyberGhost offre anche un’ottima politica di no-log, uno split tunneling selettivo, connessione rapida, supporto ai protocolli di connessione più veloci e la possibilità di proteggere fino a 7 dispositivi.

Piano 1 mese 6 mesi 2 anni Prezzo mensile: 11,99 € 6,99 € 2, 19 €

CyberGhost è disponibile al prezzo di 2,19€ al mese sottoscrivendo l’abbonamento biennale. Chi vuole proteggere il proprio PC Windows può valutare anche l’acquisto dell’abbonamento completo CyberGhost Security Suite per Windows. Quest’ultimo include anche un antivirus di ultima generazione e un tool per mantenere aggiornati i programmi installati sul computer.

Atlas VPN

Chi ha una famiglia abituata a viaggiare deve optare per una VPN utilizzabile su un numero illimitato di dispositivi. La migliore è senza dubbio Atlas VPN, un servizio premium che non pone alcun limite al numero di device.

Atlas VPN vi farà risparmiare molti soldi grazie all’ausilio della rete di server veloci. Tra i suoi punti di forza troviamo l’app comoda e veloce, un’ottima politica di no log, un sistema di selezione casuale degli indirizzi IP, un kill switch pronto all’uso e un sistema di protezione per browser.

Piano 1 mese 1 anno 2 anni Prezzo mensile: 9,69 € 2,90 € 1, 61 €

Atlas VPN è disponibile al prezzo di 1,62€ al mese tramite l’abbonamento biennale. Chi desidera un abbonamento più breve può sottoscrivere l’abbonamento annuale a 2,90€ al mese.

Come pagare meno i voli aerei con una VPN

Per risparmiare è sufficiente aprire l’app del servizio VPN preferito prima di avviare una ricerca per i voli. Dopo aver aperto l’app VPN è preferibile scegliere un server italiano se la compagnia aerea è italiana o scegliere il server di una nazione estera se la compagnia aerea è internazionale.

In tale modo sarete in grado di impedire il monitoraggio sulle nostre preferenze e bloccare il tracciamento eseguito tramite cookie di ricerca. Chi prenota molti voli con la compagnia Lufthansa può risparmiare utilizzando un server VPN tedesco (Lufthansa è una compagnia con sede in Germania). Chi invece prenota voli con Ryanair può pagare di meno usando un server VPN inglese o irlandese.

Dopo aver scelto la destinazione e aver ottenuto la migliore offerta è possibile pagare senza problemi utilizzando la carta di credito. Se è necessario pagare con PayPal si deve confermare il carrello con il prezzo desiderato, spegnere la VPN e concludere l’ordine con il nostro indirizzo IP italiano. Questo eviterà di riscontrare problemi con la stessa PayPal.

Altri trucchi per risparmiare su voli e viaggi

Oltre all’utilizzo di una VPN di qualità è possibile risparmiare ulteriormente sui prezzi dei voli seguendo i seguenti trucchi:

usare sempre smartphone e tablet (da PC e Mac i prezzi tendono ad essere leggermente più alti);

usare almeno due browser in modalità anonima o in navigazione anonima;

utilizzare lo split tunneling su almeno un browser in modalità anonima;

usare un motore di ricerca che non traccia le attività online (DuckDuckGo);

cancellare tutti i cookie prima della ricerca;

non effettuare l’accesso con l’account della compagnia aerea.

Per risparmiare sui voli è sufficiente attivare la VPN, selezionare il server più veloce, aprire il browser in modalità anonima, effettuare la ricerca del volo e selezionare il volo con il prezzo più basso.

Dopo aver effettuato questa prima ricerca si deve aprire un altro browser (sempre in modalità anonima) fuori dallo split tunneling dell’app VPN e si deve provare a effettuare la stessa ricerca per il volo, usando un motore di ricerca che non traccia.

Se il prezzo ottenuto sotto VPN è più basso si deve subito confermare l’ordine sul primo browser utilizzato, inserendo il metodo di pagamento preferito e attendendo la conferma della compagnia.

Se invece il prezzo ottenuto sotto VPN è più alto si deve aprire un terzo browser anonimo sotto VPN, scegliendo questa volta un’altra nazione o un nuovo indirizzo IP e provando ad effettuare la ricerca del volo.

Attenzione, è fondamentale effettuare l’accesso con l’account della compagnia aerea solo dopo aver ottenuto il prezzo più conveniente e averlo inserito nel carrello. Questo passaggio è fondamentale per evitare che il prezzo cambi durante l’accesso.

Conclusioni

Con una buona VPN è possibile risparmiare sui voli di linea aggirando i sistemi di monitoraggio degli indirizzi IP. Il consiglio è di non fermarsi mai al primo prezzo mostrato, poiché questo potrebbe essere superiore alla media. É necessario invece acquistare un servizio VPN premium, usare un browser anonimo sotto VPN ed effettuare ricerche senza monitoraggio.

Chi non viaggia molto e cerca un metodo per risparmiare su un singolo volo può approfittare degli servizi mensili di NordVPN, CyberGhost e Atlas VPN. In alternativa può sottoscrivere l’abbonamento più economico e sfruttare la garanzia soddisfatti o rimborsati al 100%.

Domande frequenti sulle VPN per voli aerei Come abbassare il prezzo di un biglietto aereo? Il prezzo del biglietto aereo può essere facilmente abbassato utilizzando un servizio VPN e una combinazione di browser anonimi, così da poter confrontare i prezzi per lo stesso volo e scegliere il più basso disponibile al momento. Quanto si risparmia con una VPN? Il risparmio può essere davvero notevole, considerando che le oscillazioni di prezzo variano significativamente anche nel corso dello stesso giorno o della stessa settimana. In che giorno della settimana conviene prenotare un volo? Non esiste un giorno della settimana migliore per prenotare un volo con una VPN, ma i voli durante i fine settimana e le festività sono tendenzialmente più costosi e vanno evitati. Se vogliamo evitare un sovrapprezzo conviene acquistare un biglietto aereo con partenza il lunedì, il martedì o il mercoledì. Inoltre, è consigliato prenotare il volo con netto anticipo (almeno 3 mesi prima). Cosa succede se uso una VPN? Usando una VPN nasconderemo la nostra vera posizione geografica e ci renderemo irriconoscibili alle compagnie aree. Quest’ultime, perciò, ci vedranno di volta in volta come un utente nuovo. In tal modo saremo in grado di ottenere sempre il miglior prezzo per qualsiasi volo e per qualsiasi destinazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.