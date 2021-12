iQOO 9 Pro: lasciate perdere Xiaomi 12, è lui il vero top di gamma

Le specifiche della scheda tecnica di iQOO 9 Pro delineano i contorni di un device con carattere e con un comparto hardware che non ha nulla da invidiare ai nuovi top di gamma presentati in questi mesi, compreso il nuovissimo Xiaomi 12 annunciato qualche ora fa assieme alla MIUI 13.

Le specifiche tecniche di iQOO 9 Pro fanno paura

Infatti, valutando le specifiche annunciate dall'azienda spin-off di Vivo, scopriamo che iQOO 9 Pro monterà una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W su cavo – la stessa presente su Xiaomi 11T Pro – e fino a 50 W in wireless. L'azienda, inoltre, ha confermato che il device monterà un pannello flat AMOLED di tipo LTPO con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera frontale di tipo punch hole da 32 MP e sul retro un modulo triplo con sensore principale da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine).

Atteso al lancio assieme al modello iQOO 9 il prossimo 5 gennaio 2022, lo smartphone sarà uno dei primi al mondo a montare il nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. In queste settimane che ci separano dal lancio, è altamente probabile che la compagnia svelerà ulteriori dettagli sui device con vari teaser ufficiali: vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.