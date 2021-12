iQOO 9 passa da Geekbench: le specifiche fanno paura

In queste ore Geekbench svela le specifiche tecniche di iQOO 9. Il nuovo e atteso smartphone dell'azienda spin off di Vivo è da diversi giorni al centro di interessanti leak e indiscrezioni: giusto qualche ora fa abbiamo scoperto il singolare sistema di raffreddamento del device e anche il design frontale dello smartphone. A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale di iQOO 9 e iQOO 9 Pro – è attesa per il prossimo 5 gennaio 2022 -, il modello iQOO 9 (codice prodotto V2171A) è stato scovato all'interno del database Geekbench.

Geekbench svela le specifiche di iQOO 9

Ebbene, le specifiche tecniche parlano di un device completo a 360°, con un hardware che, almeno sulla carta, non ha nulla da che temere dai vari Samsung Galaxy S22 o OnePlus 10. Il passaggio da Geekbench conferma che il device sarà dotato del nuovo processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che ha raggiunto 1233 punti in single core e 3674 punti in multi core. Le indicazioni parlano anche della presenza di 12 GB di RAM e di Android 12: è molto probabile che il device scovato su Geekbench sia il modello di punta con il taglio di RAM più prestante.

Inoltre, tenendo conto delle indiscrezioni sul device, sembra che sarà munito di una batteria da 4650 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W e un sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine).