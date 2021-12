iQOO 9: mai visto un sistema di raffreddamento simile

Il prossimo 5 gennaio iQOO, azienda spin-off di Vivo, presenterà la serie iQOO 9 con un sistema di raffreddamento mai visto prima. Nel corso di questi giorni la compagnia sta svelando alcune informazioni tramite teaser ufficiali, e in queste ore ha pubblicato su Weibo un nuovo poster in cui mette in risalto il sistema di raffreddamento della serie iQOO 9.

Ecco il singolare sistema di raffreddamento di iQOO 9

Da quel che è stato pubblicato in rete sappiamo che gli smartphone saranno dotati di un sistema di raffreddamento che coprirà un'area di 3,926 mm²: l'immagine sottostante mostra che la quasi totalità del dispositivo verrà raffreddata da questo nuovo sistema dalla batteria fino alla sezione in cui trova posto il processore.

Considerando che il device è stato anche utilizzato in una speciale competizione di gaming su mobile in Cina, è lecito presumere che la compagnia abbia sviluppato questo innovativo sistema di raffreddamento anche per garantire molte ore di gaming mantenendo la temperatura di esercizio entro un certo range.

Le ultime informazioni su iQOO 9 indicano che il device monterà un display Samsung E5 da 6.78 pollici con risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W, una fotocamera principale da 50 MP con supporto OIS e possibilmente Android 12.