OnePlus 10 Pro arriverà insieme al Realme GT 2 Pro

La data di lancio di OnePlus 10 Pro in Cina sembra essere il 4 gennaio, ovvero lo stesso giorno del debutto del flagship Realme GT 2 Pro. Intanto, diamo un'occhiata alle specifiche tecniche del top di gamma del marchio di Pete Lau.

OnePlus 10 Pro: tutto quello che c'è da sapere

L'OEM cinese ha confermato che la serie OnePlus 10 debutterà a gennaio. La società svelerà il suo ultimo flagship, il modello 10 Pro in Cina il mese prossimo. Non ci sono notizie sulla presentazione della variante vanilla all'evento. Il rumor afferma che il OnePlus 10 standard verrà annunciato più avanti nel 2022.

In attesa di alcuni dettagli ufficiali, la società ha svelato in anticipo alcune informazioni sulla presentazione del 10 Pro. L'ultimo teaser rivela che il super top di gamma sarà mostrato il 4 gennaio. È lo stesso giorno in cui Realme mostrerà il GT 2 Pro in Cina.

Tuttavia, possiamo aspettarci che OP 10 Pro venga lanciato a livello globale a marzo o aprile 2022 insieme alla controparte standard.

La compagnia non ha rivelato molto sul suddetto device. Tuttavia, grazie ai rumor trapelati, si sa molto in merito. I rendering emersi mostrano che il modulo della fotocamera sfoggerà un design di forma quadrata con il lato sinistro che si fonde con il telaio. Avrà una configurazione a tripla lente. Le specifiche suggeriscono che il telefono avrà un sensore primario da 48 MP, un obiettivo ultra-wide da 50 MP e un tele da 8 MP con uno zoom 3,3x.

Nella parte anteriore, ci sarà un display AMOLED LTPO da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD+. Presenterà un foro nell'angolo in alto a sinistra per la snapper frontale da 32 MP e supporterà una frequenza di aggiornamento di 120Hz come previsto. Avrà anche un processore Snapdragon 8 Gen 1 sotto il cofano.

Possiamo aspettarci che il telefono venga fornito con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il telefono eseguirà il sistema operativo Oxygen 12/ ColorOS 12 basato su Android 12. Si dice anche che supporti la ricarica rapida da 80 W e la wireless charge da 50 W per la batteria da 5.000 mAh.

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.