iOS 15.1 e iPadOS 15.1: ecco quando arriveranno

Poco dopo l'annuncio di iPhone 13, Apple ha lanciato iOS 15 su tutti i dispositivi idonei. Tuttavia, quest'anno è stato uno degli anni più complicati per il colosso di Cupertino. Il nuovo software è stato implementato con diversi bug che hanno interessato centinaia di utenti.

iOS 15.1 arriva il 25 ottobre

Uno dei più importanti è stato quello legato all'impossibilità di sbloccare i propri terminali tramite Apple Watch. Da allora la mela ha lavorato duramente per fornire un aggiornamento che risolvesse questi problemi. Di recente, la società ha lanciato iOS 15.0.2 con una miriade di correzioni di bug. Tuttavia, sembra che la versione 15.1 arriverà presto come la vera versione stabile dell'ultima major release di Cupertino.

Apple ha risolto i bug con la build di iOS 15.1 che è attualmente in fase beta. Tuttavia, un nuovo rapporto da parte dell'utente Twitter @RobertCFO ci ha permesso di ottenere informazioni chiave da un membro del team di sicurezza dei prodotti Apple sulla data di rilascio della build finale.

Secondo l'e-mail trapelata, iOS 15.1 e iPad OS 15.1 verranno rilasciati il ​​25 ottobre. È esattamente una settimana dopo il prossimo evento “Unleashed” di Apple. Nel corso della presentazione vedremo i nuovi MacBook Pro con macOS Monterey. Ciò è in linea con la consueta politica di aggiornamento del software di Apple di rilasciare i nuovi software una settimana dopo i suoi keynote.

Secondo i rapporti, iOS 15.1 porterà SharePlay che vi consentirà di guardare e ascoltare in remoto i contenuti in streaming con i vostri amici tramite FaceTime. Aggiungerà anche il supporto ai video ProRes, il nuovo codec video di Apple. Prevediamo anche il supporto per le certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione anti-CoVid-19 nell'app Wallet e correzioni di bug e problemi noti in iOS 15.

Poiché l'implementazione di iOS 15.1 avverrà una settimana dopo l'evento Unleashed, potremmo vedere il sistema operativo fare brevi apparizioni durante l'evento. Questa è solo una mera speculazione poiché lo show dovrebbe concentrarsi solo sul settore PC della compagnia.

Prevediamo due modelli di MacBook Pro, uno con display da 14″ e uno con schermo da 16 pollici, entrambi retina 2K. La touch bar verrà eliminata a favore dei pulsanti normali. Inoltre, la porta HDMI verrà nuovamente alla scocca, con una porta MagSafe per la ricarica.