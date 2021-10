iOS 15.0.2 RISOLVE tutti i BUG di iPhone 13, pare

I rollout di iOS 15 di Apple non sono stati molto “stabili” finora… Il nuovo aggiornamento è stato lanciato pochi giorni dopo la presentazione della serie iPhone 13 ed è stato portato con sé una miriade di bug che in qualche modo sono passati attraverso il programma di beta test. È stata una vera sorpresa vedere un nuovo aggiornamento iOS in arrivo con così tanti problemi e supponiamo che Apple abbia dovuto superare alcune sfide imposte dalla pandemia nello sviluppo di questo software.

iOS 15.0.2: disponibile con tanti BUG FIX

Non stiamo colpevolizzando Apple, anche perché pensiamo alla rivale Google che ha svelato Android 12 pochi giorni fa, ma questo non è ancora disponibile per i suoi Pixel phones.

Tornando a iOS 15, l'OEM di Cupertino ha riconosciuto i problemi negli ultimi giorni e oggi sta rilasciando una soluzione che, si spera, risolverà la maggior parte dei bug. Il nuovo firmare iOS 15.0.2, come suggerisce la sua versione, è un aggiornamento incrementale per appianare i problemi accorsi con la prima iterazione di iOS 15.

L'aggiornamento iOS 15.0.2 è disponibile per tutti i dispositivi idonei over-the-air nell'applicazione Impostazioni. Se non riuscite più a gestire i bug di iOS 15, andate su Impostazioni >> Generale >> Aggiornamento software per accedere al nuovo firmware.

Ecco il log delle modifiche completo dell'aggiornamento che potete controllare di seguito:

Risolto il problema delle foto salvate nella vostra libreria da Messaggi che potrebbero essere eliminate dopo aver rimosso il thread o il messaggio associato;

Sistemato il bug del Wallet in pelle per iPhone con MagSafe che non si connette a “Trova il mio”;

AirTag ora comprare nella scheda “Trova i miei articoli”;

CarPlay ora riesce nuovamente ad aprire app audio durante la riproduzione;

Risolto il problema del ripristino o l'aggiornamento del dispositivo fallato che potrebbe non riuscire quando si utilizza Finder o iTunes per i modelli di iPhone 13.

Inoltre, Apple sta implementando anche iPadOS 15.0.2 per i tablet della com,pagnia. L'aggiornamento, in questo caso, include correzioni per il bug dei messaggi e dell'AirTag. C'è anche una correzione per un problema che causa il fallimento del ripristino o dell'aggiornamento del dispositivo.

Non di meno, Apple afferma che il nuovo 15.0.2 risolve una vulnerabilità specifica; il problema consentiva a un'app di eseguire un codice arbitrario con privilegi del kernel.

Fortunatamente, sembra essere tutto sistemato ora. Voi avete notato qualcosa di diverso?